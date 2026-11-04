ପାଟିରୁ ସରିନି ରୁଟି ତରକାରୀ, ଟଳି ପଡ଼ିଲେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ; ଭଡାଘରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମୃତଦେହ
ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ନୀଳଗିରି ଏନଏସିକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ସେ ନୀଳଗିରି ଏନଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ୫ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବରିସାହି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 4, 2026 at 3:15 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଏନଏସିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନୀଳଗିରିର ଭଡ଼ାଘର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଦେବାଶୀଷ ପୃଷ୍ଟି।
ଦେବାଶୀଷ ପୂର୍ବରୁ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ନୀଳଗିରି ଏନଏସିକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ସେ ନୀଳଗିରି ଏନଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ୫ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବରିସାହି ଗ୍ରାମର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପରି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି ଅଫିସକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଇନଥିଲେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ାଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଘରର କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଦେବାଶିଷ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏନଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ମାସ ତଳେ ଦେବାଶିଷ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ବଦଳି ହୋଇ ନୀଳଗିରି ଏନଏସିକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନ ଥିଲେ । ଏପରିକି ବଦଳି ଆଦେଶ ବାତିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବଦଳି ବାତିଲ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଦିଆଯାଉ ନ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଟେଣ୍ଡର କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ କଲ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧ଟାରୁ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇବାରୁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।'
ଏନଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଘର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଡାକିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ବିଛଣା ଉପରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। "
"ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଟି ଓ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ କଡ଼ରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା