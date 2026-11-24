ପୁଟାସିଂ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଟାସିଂ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାପୁଜୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଦ୍ଧପୁର ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : November 24, 2026 at 7:56 PM IST
Putasing police station SI death, ରାୟଗଡ଼ା: ପୁଟାସିଂ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଟାସିଂ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାପୁଜୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତ ବାପୁଜୀଙ୍କୁ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଦ୍ଧପୁର ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି ।
ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଦିନ ସଵ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାପୁଜୀ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଫେରି ରୋଲ୍ କଲ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ରୋଲ୍ କଲ୍ ରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ । ଫଳରେ ଥାନାର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ଵାଟର୍ସକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କ୍ୱାର୍ଟର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିନଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ସେ ନଉଠିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ପୁଟାସିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ବାପୁଜୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଟାସିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାରେ ମହିଳା SIଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାହଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଇଆଇସି ? ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସଠିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି
ଏନେଇ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି ରାଜ ପ୍ରାସାଦଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ସେପଟେ ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାପୁଜୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା ।
ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର ପରିସରରେ ଏସ୍.ଆଇ ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେ ବେକରେ ଲୁଗା ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ, କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ନେଇ କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା