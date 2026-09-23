ETV Bharat / state

ପ୍ରଧାନ ସେବିକାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀ-ଅଭିଭାବକ ଜିଦରେ ଅଟଳ; ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷା, ସେବାଶ୍ରମକୁ ଫେରୁ ନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ

ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଦିନ ସେବାଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିବା ସହ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନ ସେଵିକାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରୀସମୂହ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

suspension issue of the Head Matron in Sevashram school of kendrapada
ପ୍ରଧାନ ସେବିକାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀ-ଅଭିଭାବକ ଜିଦରେ ଅଟଳ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା । ହେଲେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାଶ୍ରମକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । ପ୍ରଧାନ ସେବିକାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ, ନୂତନ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗରୁ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ଯାଇ ସେବାଶ୍ରମକୁ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଦିନ ହେବ ସେବାଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିବା ସହ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନ ସେଵିକାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରୀ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପ୍ରଶାସନ ନିଲମ୍ବନ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି । ଏବେ ସେବାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛି, ହେଲେ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ।


କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଧୁମାତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଧୂମାତ ସେବାଶ୍ରମ । ଏହି ସେବଶ୍ରମରେ କେବଳ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ଓ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିର ବାଳିକାମାନେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ପୁର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ୬ ବର୍ଷ ହେବ ଏହାକୁ ସେବାଶ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ବର୍ଷରୁ ୧୦ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବାଳିକାମାନେ ଆବାସିକ ରହି ପାଠ ପଢନ୍ତି । ସେବାଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ଏସସି/ଏସଟି ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (District Welfare Office) ବହନ କରିଥାଏ। ଏହି ସେବାଶ୍ରମରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର,ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୫୨ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରନ୍ତି ।

suspension issue of the Head Matron in Sevashram school of kendrapada
ପ୍ରଧାନ ସେବିକାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀ-ଅଭିଭାବକ ଜିଦରେ ଅଟଳ (Etv Bharat)


ସେବାଶ୍ରମ ଛାଡିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଅଭିଭାବକ
ଉକ୍ତ ସେବାଶ୍ରମରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଏନେଇ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ପେଲଙ୍ଗ ହାଁସଦା ଫୋନ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇ କୁହନ୍ତି, "ସେବାଶ୍ରମର ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଲେ ଗେଟ ଖୋଲିବେ ବୋଲି ଜିଦ ଧରିଥିବା ବେଳେ ୧୧ ତାରିଖ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗେଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଜିଦ ଧରିବାରୁ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ 'ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ' ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରି କାନ୍ଦିଥିଲେ।"

ଅଭିଭାବକ ଜଣକ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ପରଦିନ ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପରେ ଏ ନେଇ ନିକିରାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବୁ । ଆଦିବାସୀ ପିଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଠାଇବୁ ନାହିଁ ।"

suspension issue of the Head Matron in Sevashram school of kendrapada
ପ୍ରଧାନ ସେବିକାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀ-ଅଭିଭାବକ ଜିଦରେ ଅଟଳ (Etv Bharat)


ସ୍ଥାନୀୟ ଏସସି/ଏସଟି ପିଲାଙ୍କୁ ସେବାଶ୍ରମରେ ପଢିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା
ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଏହି ଟଣାଓଟରା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉଭୟ ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଧୂମାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଧୂମାତ ବାସିନ୍ଦା ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସୁବାସ ମଲିକ କୁହନ୍ତି, "ଆଗରୁ ଆମର ଏଇଟା ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍‌ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପୂରା ଗାଁରୁ ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପଢୁଥିଲେ। ଆମ ଗାଁର ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏଠାରେ ପଢୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆବାସିକ ହେବା ପରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । କେବଳ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ଏଠାରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ପିଲା ଡୁବୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାରିପଦା ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି ।"

suspension issue of the Head Matron in Sevashram school of kendrapada
ପ୍ରଧାନ ସେବିକାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀ-ଅଭିଭାବକ ଜିଦରେ ଅଟଳ (Etv Bharat)

ସୁବାସ ମଲିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ । ୮ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ଏହି ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି । କିଛିଦିନ ତଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ଦିଦି ଆସିଥିଲେ ହେଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପୁରାଇଦେଲେ ନାହିଁ । ୫-୬ ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ୍‌ , ସବ କଲେକ୍ଟର, IIC ବି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସବ କଲେକ୍ଟର ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲା ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବାସ ମଲିକ ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ କୁହନ୍ତି,"ଧୂମାତ ସେବାଶ୍ରମରେ ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିଲେ। ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସସପେଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ନ ଥିଲେ।ଯେଉଁ ନୂଆ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ।​ ଆମେ ସେଠାକୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲୁ ପିଲାଙ୍କ କାଉନସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ । ଏଥିସହିତ ADWO, DSWO ଏବଂ ସବ୍-କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି । ଏହି ସମୟରେ ପିଲମାନେ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳ କରି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନଙ୍କ ଫେରିବା ନେଇ ଆମେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ । କିଛିଜଣ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଧୂମାତ ସେବାଶ୍ରମରେ ST, SC ପିଲା ପଢୁଥିଲେ ହେଁ ବେଶି ST ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି।"

ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ କହନ୍ତି, 'ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ । ଏ ନେଇ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ । ଯଦି ଏ ନେଇ କଟକଣା କରାଯାଇଛି ତେବେ ନୂଆ ହେଡ୍‌ମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବେ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ତେବେ ଗାଁ ଛାତ୍ରୀ ଡେ-ସ୍କୋଲାର ହିସାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।ଯେଉଁମାନେ ସେବାଶ୍ରମ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ । ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ । ମୋ ସହ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି । ମୋ ବିରୋଧରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଭିତ୍ତିହୀନ" ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 5 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକଳ ଚିତ୍ର: ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ 3ଟି କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି 8ଟି ଶ୍ରେଣୀର 144 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

TAGGED:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ
SUSPENSION ISSUE OF THE HEAD MATRON
HEAD MATRON SUSPENSION
ଧାରଣାରେ ସେବାଶ୍ରମ ଛାତ୍ରୀ
SEVASHRAM SCHOOL KENDRAPARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.