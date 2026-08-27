ହଟୁନି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସସପେନ୍ସ; ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ?
ପୂର୍ବତନ ସରକାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହିଂସାକୁ ଆଳ କରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 27, 2026 at 10:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ୯ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇନାହିଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଏଥର ହେବ ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ତଥାପି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ କାହିଁକି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଠିଆ ହୋଇଛି l ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଅଭିଯୋଗ Gen-Z ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ସରକାର l ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ Gen-Z ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେବେ । ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ହଟୁନି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସସପେନ୍ସ-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ? ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ନହେଉଣୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେଣି l
କାହିଁକି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ ?
2018ରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି l ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହିଂସାକୁ ଆଳ କରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ l ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ l କିନ୍ତୁ ଆଜିଯାଏ ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ l
ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି l ହାରିବା ଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି l ସରକାରଙ୍କ Gen-Z ଫୋବିଆ ରହିଛି l ପ୍ରତିଶୃତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି l ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ ଛାତ୍ର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୀଢ଼ିର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l
"ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଅଧା ଗଢା ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ୍ୟ l ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ, ଧୋକା, ପ୍ରତାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି l ସରକାରଙ୍କ ଛବି ମଳିନ ହେବା ଭୟ ଘାରିଛି l ଯେତେ ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ କି ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କଣ କରିବେ l ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ମିଡ଼ିଆରେ ସକରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଫଳ ଶୂନ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ l
ସେପଟେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବିଭୂତି ମହାପାତ୍ର ଏହାକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ହକର ଲଢେଇ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ l ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି l ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଅରୁଣ ସାହୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ସରକାର କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି l କାରଣ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନେତା ହେବା ପରେ କାଳେ ନୂଆ ନେତା ବାହାରିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା l ଆଉ ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ l ଏଥିପାଇଁ ଲଢେଇ ଜୋର୍ ହେବ l ସବୁ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଭୂତି ମହାପାତ୍ର l
ତେବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ l ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୃତି ବଦ୍ଧ l ବିଜେପି ଯାହା କହେ କରେ l ଆମ ମୁଖିଆ କଥା ଦେଇ କଥା ପାଳନ କରନ୍ତି l ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତି ପାଳନ ହେବ l ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି l ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ l
ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ସରକାର ସକାରତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି l ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର l"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ; ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର