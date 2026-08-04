ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହାଜର ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ ଶରଣକୁଳ IIC
ଜୁନ ୨୨ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ସୁଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : August 4, 2026 at 10:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନୈକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସୁଜିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା (CAW & CW) ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁଜିତଙ୍କ ନାମରେ CAW & CW ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଜିତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । CAW & CW ଟିମ୍ ସୁଜିତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖରେ ସୁଜିତଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା ( CAW & CW)ର ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଜୁନ ୨୨ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ସୁଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ ।
ଘଟଣାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଡିଜିପି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ନିଲମ୍ବନ ନ ହଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଜାଗା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମେ ୩ ତାରିଖରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେ ଶରଣକୂଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଘଟଣାର ପ୍ରଘଟ କଲେ ମିଛ କେସରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇ ଜେଲ ପଠାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ–ଏନଏଫଏସୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର, କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଏସପି ସମସ୍ତେ ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର