ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ, 2 ବାଂଲାଦେଶୀ ଗିରଫ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ
ଜଗତସିଂହପୁର ବେହେରାମପୁରରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମହିଳା ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଆଡିସନାଲ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 17, 2025 at 9:09 AM IST|
Updated : November 17, 2025 at 9:43 AM IST
Bangladesh Nationals Arrested ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରୁ ଦୁଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଟକ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ମରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଆପତ୍ତି ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । 10ରୁ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଭଡ଼ା ଘରେ 30ରୁ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଜଗତସିଂହପୁର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ:
ଜଗତସିଂହପୁର SDPO ଆର. ରାଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ତରିକୁନ୍ଦ ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ସନ୍ଦିିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ।" ସେ କହିଛନ୍ତି "ତରିକୁଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିର ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ 15ରୁ 20 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । "
ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ଗତକାଲି (ରବିବାର) ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁଁହି ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଆଡିସନାଲ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଥିବା ଦେଖି ଅଧିକ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର:
ଜଗତସିଂହପୁର SDPO ଆର. ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆମ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଆମର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ଏଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ । ଏସବୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା "ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକ ସରକାରୀ ଜମିରେ 10ରୁ 15 ବଖରା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥିଲେ ।" ସେମାନେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଏହି ଘରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହାକୁ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ଫେରାର ଥିବା 10 ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର