କେବଳ ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ…ଦଣ୍ଡ ପକାଇ ନୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ

ସୁଶିଲଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ  ଆଉ ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ବି ।  ଏବେ ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ମାରି ନ଼ୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Sushils dandayatra from nayagarh to puri
ଦଣ୍ଡ ପକାଇ ନୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 23, 2025 at 5:30 PM IST

ନୟାଗଡ଼: ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଆଉ ମା'ର ପଣତକାନି । ସବୁ ବିପଦରେ ସାହାଭରସା । ପ୍ରକୃତରେ…ଏତିକି ଥିଲେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ବା ଲୋଡା ? ହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ଏସବୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ? ବୋଧହୁଏ ନା । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ବାପା-ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ହେଲେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଏହାର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ସୁଶୀଲଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ବି । ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ । ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତିି କିଛି ନାହିଁ । ଏବେ ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଏକ ନିଆରା କାମ କରିଛନ୍ତି । ଦଣ୍ଡ ମାରି ନ଼ୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ନୟାଗଡ ଜିଲା ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ସୁଶୀଲ କୁମାର ବରାଡ । ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର । ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପା-ମାଙ୍କର ଭଲପାଇବା, ଅବଦାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ ଭିଡିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ପିଲାବେଳୁ ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛନ୍ତି-ବାପା-ମା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୋଟବଡ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

Sushils dandayatra from nayagarh to puri
ଦଣ୍ଡ ପକାଇ ନୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ (Etv Bharat)

ବାପାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ

ସୁଶାନ୍ତ ଜନ୍ମ ପରେ ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଦଣ଼଼୍ଡ ମାରି ପୁରୀ ଯିବେ ବୋଲି । ହେଲେ ପୁଅ ବଡ ହେଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚନା ସାରି ପୁରୀକୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ । ହାତରେ ରହିଛି ଏକ 5 ଫୁଟିଆ ସୋଲ ଆଉ ଚିହ୍ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଡି । ଏଇ ସୋଲ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି ପୁରୀ ଯିବେ । ନୟାଗଡ଼ରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ, ପରେ ପିପିଲି ଦେଇ ପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ ମାନସିକ ପୁଅ କରୁଛି ସତ । ବାପା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଅ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି । ବାଟରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ । ଦେଢମାସ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।

Sushils dandayatra from nayagarh to puri
ଦଣ୍ଡ ପକାଇ ନୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ (Etv Bharat)

ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ ବି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବି

ଯୁକ୍ତ 2 ପଢା ସାରିବା ପରେ ସେ ଆଇଟିଆଇ କରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ । ଏବେ ଡିପ୍ଲୋମା ପଢୁଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଶୀଲ କୁହନ୍ତି, 'ମୁଁ ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଛି । ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି । ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପିଲାବେଳୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ମୋ କାମ । ସେହି ମାନସିକ ରଖି ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଛି । ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ ବି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଜାରି ରଖିବି ।'

Sushils dandayatra from nayagarh to puri
ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସୁଶୀଲଙ୍କ ବାପା-ମା (Etv Bharat)

ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ପୁଅର ଖୁସିରେ ଆମର ଖୁସି

ପୁଅର ଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାପାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଛି । ହେଲେ ପୁଅର ଏହି ନିଷ୍ପତିକୁ ମନା କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି ଘରଲୋକେ l ପୁଅର କଷ୍ଟ କଥା ଭାବି ମାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇ ଯାଉଛି । ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ମା' ସୁଜାତା କହନ୍ତି, ‘ପୁୂଅ ଏତେ କଷ଼୍ଟ କରିବ ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି । ହେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ବାହାରିଛି । ତେଣୁ ତା ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି । ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ ।’

ପୁଅର ପାଖେ ପାଖେ ସାଥୀ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର । ସେ କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲି ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ । ହେଲେ ପୁଅ ମୋ ମାନସିକ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି କହିଲା । ତା କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲୁନି । ହେଲେ ମୁଁ ତା ସହ ଯାଉଛି ।'

ସୁଶୀଲ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋ ବାପା-ମା' ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି, ମୋର ବାପା-ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ l ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲେବି ଏହି ଯାତ୍ରା କୁ ଜାରିରଖିବି l'

Sushils dandayatra from nayagarh to puri
ଦଣ୍ଡ ପକାଇ ନୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

TAGGED:

NAYAGARH
DANDAYATRA
YOUTUBER SHUSHIL
ଦଣ୍ଡ ମାରି ନ଼ୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା
TRAVELING FROM NAYAGARH TO PURI

