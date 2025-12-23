କେବଳ ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ…ଦଣ୍ଡ ପକାଇ ନୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ
ସୁଶିଲଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ବି । ଏବେ ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ମାରି ନ଼ୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Published : December 23, 2025 at 5:30 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଆଉ ମା'ର ପଣତକାନି । ସବୁ ବିପଦରେ ସାହାଭରସା । ପ୍ରକୃତରେ…ଏତିକି ଥିଲେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ବା ଲୋଡା ? ହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ଏସବୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ? ବୋଧହୁଏ ନା । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ବାପା-ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ହେଲେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଏହାର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ସୁଶୀଲଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ବି । ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ । ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତିି କିଛି ନାହିଁ । ଏବେ ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଏକ ନିଆରା କାମ କରିଛନ୍ତି । ଦଣ୍ଡ ମାରି ନ଼ୟାଗଡରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ନୟାଗଡ ଜିଲା ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ସୁଶୀଲ କୁମାର ବରାଡ । ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର । ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପା-ମାଙ୍କର ଭଲପାଇବା, ଅବଦାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ ଭିଡିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ପିଲାବେଳୁ ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛନ୍ତି-ବାପା-ମା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୋଟବଡ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ।
ବାପାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ
ସୁଶାନ୍ତ ଜନ୍ମ ପରେ ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଦଣ଼଼୍ଡ ମାରି ପୁରୀ ଯିବେ ବୋଲି । ହେଲେ ପୁଅ ବଡ ହେଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚନା ସାରି ପୁରୀକୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ । ହାତରେ ରହିଛି ଏକ 5 ଫୁଟିଆ ସୋଲ ଆଉ ଚିହ୍ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଡି । ଏଇ ସୋଲ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି ପୁରୀ ଯିବେ । ନୟାଗଡ଼ରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ, ପରେ ପିପିଲି ଦେଇ ପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ ମାନସିକ ପୁଅ କରୁଛି ସତ । ବାପା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଅ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି । ବାଟରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ । ଦେଢମାସ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।
ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ ବି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବି
ଯୁକ୍ତ 2 ପଢା ସାରିବା ପରେ ସେ ଆଇଟିଆଇ କରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ । ଏବେ ଡିପ୍ଲୋମା ପଢୁଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଶୀଲ କୁହନ୍ତି, 'ମୁଁ ବାପା-ମାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଛି । ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି । ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପିଲାବେଳୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ମୋ କାମ । ସେହି ମାନସିକ ରଖି ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଛି । ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ ବି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଜାରି ରଖିବି ।'
ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ପୁଅର ଖୁସିରେ ଆମର ଖୁସି
ପୁଅର ଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାପାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଛି । ହେଲେ ପୁଅର ଏହି ନିଷ୍ପତିକୁ ମନା କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି ଘରଲୋକେ l ପୁଅର କଷ୍ଟ କଥା ଭାବି ମାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇ ଯାଉଛି । ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ମା' ସୁଜାତା କହନ୍ତି, ‘ପୁୂଅ ଏତେ କଷ଼୍ଟ କରିବ ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି । ହେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ବାହାରିଛି । ତେଣୁ ତା ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି । ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ ।’
ପୁଅର ପାଖେ ପାଖେ ସାଥୀ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର । ସେ କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲି ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ । ହେଲେ ପୁଅ ମୋ ମାନସିକ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି କହିଲା । ତା କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲୁନି । ହେଲେ ମୁଁ ତା ସହ ଯାଉଛି ।'
ସୁଶୀଲ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋ ବାପା-ମା' ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି, ମୋର ବାପା-ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ l ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲେବି ଏହି ଯାତ୍ରା କୁ ଜାରିରଖିବି l'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
