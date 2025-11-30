ବନ୍ଧୁକ ଛାଡି ପୋଲିସ ସହ ହାତ ମିଶାଇଲେ ମାଓବାଦୀ, ମାଓ ସାଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ପାଇଁ କଲେ ଆହ୍ବାନ
ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମାଓ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ।
Published : November 30, 2025 at 3:46 PM IST
Surrendered Maoists Urges Cadres To Join Mainstream ଭବାନୀପାଟଣା: ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି ମାଓ ଗଡ଼ । ଧିରେ ଧିରେ ଖାଲି ହେଉଛି ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ । ପୋଲିସ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ । ଦିନେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ସହ ଛକାପଞ୍ଝା ଖେଳୁଥିଲେ । ଆଜି ସେହି ହାତ ପୋଲିସ ସହ ହାତ ମିଶାଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ୍ ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ମଓବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ୍ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ:
ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ୪ ମାଓବାଦୀ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ମାଓ ସାଥିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ୍ ପାଇଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ମାଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ୪ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଜନ ସମ୍ପର୍କ ଶିବିର କରିଛି । ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ମାଓବାଦୀ ।
ପୋଲିସର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳାର ୧୩ଟି ବ୍ଳକ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ବ୍ଳକ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୧ ମସିହା ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଲାଞ୍ଜିଗଡର ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଠାରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଯାହିର କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ । ଜିଲ୍ଲା ଲାଲଗଡ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଯୁଗସାଇପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ନେହେଲା ଗ୍ରାମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ବନ୍ଧୁତା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ୪ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ଯେଉଁ ୫ ମାଓ ସାଥି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନମ୍ବର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନୁଭୂତି ବଢ଼ାଣିଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି:
ଏନେଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଖାଇବା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା । ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲୁ । ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ପର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସରକାର ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷାକ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଓ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଆମର ଯେଉଁ ୫ ଜଣ ସାଥିମାନେ ଏବେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ବିଶେଷ କରି ମାଓ କମାଣ୍ଡର ଚିନୁ, ଅର୍ଣା, ରାକେଶ, ସମିରା ଓ ବିମଳା ଏମାନେ ଏବେବି ସେଠାର ଅଛନ୍ତି ମାଓ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସାମନେ ଆସି ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଭଲ ହେବ ।"
କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସର ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷପ:
ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ପୋଲିସ ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିରରେ ନେହେଲା ଠାରେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ମାଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦମନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ବିଗତ ଦିନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ । ମାଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବସ୍ତରଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପିଙ୍କଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ୍ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବା ୪ ମାଓବାଦୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା: BSF ଆଇଜି
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର; ହିଡମା ପରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଦେବଜୀଙ୍କ ସହ 7 ନକ୍ସଲ ନିହତ
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନେହେଲା ଗାଁରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରରେର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ୪ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରରେ ଆୟୋଜନ କରଯାଇଛି । କେଉଁ ୫ ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଥି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ କରଯାଇଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ସମସ୍ତ ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି