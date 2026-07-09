୨୦ ବର୍ଷର ଗବେଷଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା, ତାପର ଚାପରେ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 9, 2026 at 2:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବଢ଼ୁଥିବା ତାପଜ ହଟସ୍ପଟ୍ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଆଇଟି) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୃଥିବୀ, ମହାସାଗର ଓ ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍କୁଲର ଗବେଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗବେଷଣା ରୟାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ କେମେଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ Environmental Science: Advancesରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଗବେଷକ ସୁଶ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷିକା ମହାପାତ୍ର ଓ ଡ଼. ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ୨୦ ବର୍ଷର ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ତାପଜ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପଜ ହଟସ୍ପଟ୍ର କଭରେଜ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨ରୁ ୯ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ତାପ ଚାପରେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା
କେବଳ ସହର ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାପ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି। ବନାଞ୍ଚଳ ହ୍ରାସ, ଉଦ୍ଭିଦ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନୁର୍ବର ଜମିର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତାପଜ ହଟସ୍ପଟ୍ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସହରରେ ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି, ତାପ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାଟ୍ରୋଭ ଓ ନଦୀକୂଳ ବନୀକରଣ କରାଯିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟକୁ ସହର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଗବେଷଣାରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଓ ଅଞ୍ଚଳ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । କେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିଦଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ GMAPV କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା; ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ୨୨୦୦ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନର ଜଡିବୁଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଚିକିତ୍ସାର ନୂଆ ଆଶା, ଏନିମଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହେଲେ ୩ ମାସରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍