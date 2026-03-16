ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଫେରିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କକ୍ଷରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଗତକାଲି କରଞ୍ଜିଆରେ ଘଟିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ଧନଜୀବନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

Suresh Pujari returns from delhi AIIMS given vote for Rajya Sabha elections
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 12:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବିଧାନସଭା ଆସିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିଧାନସଭା ଆସି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟ ସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଆସିଛନ୍ତି ।

ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କକ୍ଷରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଧନଜୀବନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍‌ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ନେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ଦିଲ୍ଲା ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥଲେ

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୁରେଶଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ସକାଳ 9 ଟାରେ ଦିଲ୍ଲା ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗ (ସିଏଡି) ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ୍ ଭସେଲ୍ସ ଡିଜିଜ୍ (ଟିଭିଡି) ଦୁଇଟି ରୋଗ ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ।

ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦଳ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋ କଜ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇ ଡେଡ ଲାଇନ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ମୋହନା ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖି ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

SURESH PUJARI
RAJYA SABHA ELECTIONS
DELHI AIIMS
MINISTER SURESH PUJARI
REVENUE MINISTER SURESH PUJARI

