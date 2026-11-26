ନବୀନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ; ପଚାରିଲେ, ରୋମ୍ ଗସ୍ତରେ କ'ଣ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ଷିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁୂମାର ରାୟ
Published : November 26, 2026 at 4:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନବୀନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ତାତି । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନାବେଳେ ଗୃହରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି। ଟାର୍ଗେଟରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ରୋମ୍ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କହି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବର୍ଷିଲେ ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବୁଧବାର, ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ଷିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶ ସହ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ରୋମ୍ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସେଠାରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ନିବେଶ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରୋମ୍ ଗସ୍ତରେ କ'ଣ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ଛଡ଼ା ଏହି ଗସ୍ତରୁ ଆଉ କ'ଣ ହାସଲ ହେଲା, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ଗୃହ; ଧାନ କିଣା, ଟୋକନ୍ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
କେବଳ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ରହିଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏପଟେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସରକାର ବିଫଳ ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏଭଳି କଥାକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବୋଲି କହିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତେ। ନିଜ ଅଧୀନରେ କାମ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପଦ୍ଧତି ବୁଝାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି କହି ନିଶାନା ସାଧିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ’, ଗୃହରେ ଦୃଢ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର