ସୁରଭି-୨୦୨୬; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାର ମହାକୁମ୍ଭ, ୮୦୭ ସ୍କୁଲରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍
'ନିପୁଣ' ଆପ୍ ଲୋକାର୍ପିତ । ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ୪ ଜଣ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଟପ୍ପର ସମ୍ମାନିତ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 12, 2026 at 10:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ । ପାଠପଢ଼ା ସହ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ହେବ ସମାଗମ । 'ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ 'ସୁରଭି-୨୦୨୬' । ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍-୩ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତିନିଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁରଭିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି 'ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ।
୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୩୭୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୧୯ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି ।
'ନିପୁଣ' ଆପ୍ ଲୋକାର୍ପଣ-
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 'ନିପୁଣ' ଆପ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ । ଏଥିସହ ୮୦୭ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୪ ଜଣ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଟପ୍ପରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
"ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା, ଭାଷାଗତ ଗର୍ବ, ସାହିତ୍ୟିକ ରୁଚି ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାଗତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରଭି ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତିଭା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ସବ । ଏହି ମଞ୍ଚ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା, ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ସଫଳତାର ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ସୁରଭି ଏକ ଅନନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
୧୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ମହୋତ୍ସବ-
ଏଥର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁରଭିରେ ୨୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ୧୨ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମଡେଲ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପାଭିଲିୟନ୍, କର୍ମଶାଳା, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଭ୍ରମଣ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ ଓ ଦଳଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟା ନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାରର ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷା, ପୋଷଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । କାଗଜ ଭଙ୍ଗା ଓ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଭଳି ସୃଜନଶୀଳ କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୦୨-୦୩ ମସିହାରେ 'ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା' ନାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ' ଏବଂ ପରେ 'ସୁରଭି' ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୧୭-୧୮ରୁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ଏକ ମଜଭୁତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ' ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର