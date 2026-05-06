ETV Bharat / state

ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡା ଟିପ୍ପଣୀ, ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ

ଜାମିନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା । ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

SUPREME COURTS STRICT REMARKS ON BAIL CONDITIONS LAWYERS WELCOME THE VERDICT
ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡା ଟିପ୍ପଣୀ, ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 6, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସଫା କରିବାକୁ କହିବା ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତ ରଖି ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜଣେ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲଂଘନ ହେବା ସହ ମାନବାଧିକାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟ, ଆଇନଗତ ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ । ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଥାନା ସେଫଇ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏବଂ ଜାତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ।

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସଫା କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି କରିହେବନାହିଁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟରେ 2ଟି କଥା କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହୁଛି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।"

ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏଭଳି ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତକୁ ବେଆଇନ ଏବଂ ଅସମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅଦାଲାତ ଏଭଳି ଆଦେଶ ନଦେବାକୁ ରାୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲାତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ନିବୃତ ରହିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

କୋର୍ଟ, ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନର ଏଭଳି ଆଦେଶ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । କେତେକ ମାମଲାରେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ରାୟଗଡାର ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିବାରେ ସର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ସେଫେଇ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏଭଳି ଆଦେଶ ଘୃଣା ଏବଂ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ । ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହିପରି ରାୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦଳିତ ବର୍ଗର । କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇନାହିଁ । ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ତେଵେ ଏହି କ୍ରମରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ରାୟଗଡା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ସର୍ତ୍ତକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଏପରି ଅର୍ଡରରୁ ନିବୃତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶାର କୋର୍ଟମାନଙ୍କ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା; କହିଲେ ଏହା 'ହତାଶ, ନିରାଶ'

ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦାବି ନେଇ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ; କହିଲେ, ସଚେତନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଜବରଦସ୍ତ ନୁହେଁ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ORISSA HIGH COURT
COURT BAIL CONDITIONS
SUPREME COURTS ON BAIL CONDITIONS
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.