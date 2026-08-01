ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 1, 2026 at 8:46 PM IST
Shrimandir Sevayat decides to file a review petition, ପୁରୀ : ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ' ରିଲିଜ୍ କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରୋକ୍ ଲଗାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଜାରି କରିନଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହି କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର ।
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ଗଜପତି
ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଏବଂ କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା କହିଥିଲେ ।
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏଣୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେଉ । ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁନି । ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତ ହେଉ । ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ ଏହି କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ପୁନର୍ବିଚାର ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଗଜପତି ମହାରାଜା, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କଥାକୁ ନେଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କାଳ୍ପନିକ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ କମ୍ ରହିବ । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିବାଦୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିବା ଦରକାର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅବା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କହିଲେ 'ଆନିମେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ