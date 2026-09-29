ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ, ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ
ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ରାୟ ଅନୁସାରେ DGP ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ; UPSCର ‘କାଜୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍’ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା
By PTI
Published : September 29, 2026 at 7:14 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥାନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର DGP ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଏର ହୋଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, DGP ପଦ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ CBI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି କି ?
ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବେଳେ CJI କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ DGP ନିଯୁକ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ରାୟରେ ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ।
- ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର DGP ଚାହୁଁଛନ୍ତି : ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
CJI ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ କହିଥିଲେ, “ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ରାୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ... ସେମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର DGP ଚାହୁଁଛନ୍ତି।”
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିନିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଚୟନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ୟୁନିଅନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (UPSC)ର ‘କାଜୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍’ ପାଇଁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ CJI କହିଥିଲେ, “ସବୁଠାରେ ଏହି କାଜୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, UPSC କମିଟିର ଗଠନକୁ ନେଇ ହିଁ ସମନ୍ୱୟ କରିବା କଷ୍ଟକର।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “DGP ନିଯୁକ୍ତି ଏହି ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟିକ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ନିଯୁକ୍ତି ଏହି ଅଦାଲତର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି”
DGP ପଦ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ୨୦୦୬ ମସିହାର ରାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିପରୀତ ଭାବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କନିଷ୍ଠ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଦାଏର ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପୀଠ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ CBI ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ସମୟରେ ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ।
ମେ’ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମେ ୧୧ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଥିବା ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ DGP ପଦ ପାଇଁ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ UPSCକୁ ପଠାଇଥିଲେ। CBIର ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ନାଥଙ୍କ ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା, ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ CBI ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ନାଥଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ନେବା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ “ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ”।
ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାଥଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା।
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କତା ଏବଂ ଯଥାଯଥ ଯାଞ୍ଚ” ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତେବେ ବିଚାରପତି ବାଗଚୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, CBI ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି କି ?
ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କରୁଣା ନୁଣ୍ଡି କହିଥିଲେ ଯେ, ନାଥଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନାମିତ କରି କୌଣସି FIR ହୋଇନାହିଁ। DGP ପଦ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଲ୍ ବା ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଣିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଦଖଲ କରିଥିଲା।
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ IPS ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯଶୱନ୍ତ କୁମାର ଜେଠୱାଙ୍କୁ ଲେଭେଲ୍-୧୬ରେ DGP ଗ୍ରେଡ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୩୦ ବର୍ଷର ସେବା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୪ରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା।
ଆଇନ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୯ରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MHA) ଲେଭେଲ୍-୧୬ର DGP ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର୍ ପଦ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା।
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ ଯେ, UPSCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଲେଭେଲ୍-୧୬ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଲେଭେଲ୍-୧୫ରେ ଥିବା ଏଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପଠାଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଲେଭେଲ୍-୧୬କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଥିବେ।
ଆଇନ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, କେବଳ ବରିଷ୍ଠତା ନୁହେଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଉପଯୁକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଚୟନ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଲେଭେଲ୍-୧୬ ଓ ଲେଭେଲ୍-୧୫ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ରମରେ DGP ପଦ ପାଇଁ ବିଚାର ପରିସରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲେଭେଲ୍-୧୫ରୁ ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀ ଲେଭେଲ୍-୧୬କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ନାମ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଥିଲା। ୨୦୦୬ ମସିହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତର ରାୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟର DGPଙ୍କୁ UPSC ପକ୍ଷରୁ ସେବା ଅବଧି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସେବା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗର ତିନିଜଣ ସର୍ବାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ କରିବେ।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ DGP ପଦ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଅବସର ନେବା ତାରିଖ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଅତିକମ୍ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ପୂର୍ବତନ IPS ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ DGP ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ DGP ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର IPS ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ଇନ ଚାର୍ଜ୍ DGP ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଚାର୍ଜ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୭ ମାସ ଧରି ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ DGP ରହିଥିଲେ।