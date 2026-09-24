ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଶୁଣାଣି, ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
CBI ଚିଠି ଆଧାରରେ IPS ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ; ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ପଦ ସୃଷ୍ଟି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
Published : September 24, 2026 at 7:57 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାଏର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କୁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ।
IPS ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ CBI ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ DGP ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆଜିର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ’ଣ IPS ନାଥଙ୍କୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ?
ଏଥିସହ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଟକାଇବା ଅତି ଦୂରକୁ ଯିବା ସଦୃଶ। ଆପଣ କ’ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ?
ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ପରିଣାମ ବୁଝାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲଖାନା କିମ୍ବା ରେକର୍ଡ ରୁମରେ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରେ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ରେକର୍ଡ ରୁମ ସମ୍ପର୍କିତ FIR ରୁଜୁ ହେଲା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ APARରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିବ କି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଟକାଇ ଦିଆଯିବ ?
ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ କହିଥିଲେ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ “ଏକ ଛାୟା ପଡ଼ିପାରେ” ( "a shadow may be cast")। CBI ପକ୍ଷରୁ IPS ନାଥଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି ନୁହେଁ, ତାହା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହଟ୍ଟା କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ CBIର ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ସେ କହିଥିଲେ, IPS ନାଥଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପ୍ରେଜାଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ।
ମେହଟ୍ଟା ଆହୁରି କହିଥିଲେ, CBIର ଅନୁରୋଧ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର IPS ନାଥଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ୧୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ।
ମେହଟ୍ଟା କହିଥିଲେ, “ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଓ ଯଥୋଚିତ ଯାଞ୍ଚର ଅଂଶ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା।”
ବୁଧବାର କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବତନ DGPଙ୍କ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ DGP ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲରେ ନାଥଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ସମୟରେ CBI ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ଅବଗତ ଥିଲା କି ନାହିଁ।
ମେହଟ୍ଟା କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ DGPଙ୍କ ଅବସରର ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ UPSCକୁ ଏହି ସୂଚନା ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବିଫଳତା ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ UPSC ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମେହଟ୍ଟା କହିଥିଲେ।
ଏହାର ଜବାବରେ IPS ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କରୁଣା ନୁଣ୍ଡୀ କହିଥିଲେ, ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ IPS ନାଥଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ରେକର୍ଡ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଏକ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। IPS ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ହେଉଛି CBIର ସେହି ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ‘ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି FIRରେ ମୋ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଳିନାହିଁ।”
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ UPSCକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ କହିଥିଲେ, “ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ UPSC ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଆପଣ ଉଠାଇଥିବା ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ।”
- ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ପଦ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ
ଆଜିର ଶୁଣାଣିରେ DGP ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିଥିଲେ।
DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦମ୍ବରମ୍ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇଟି ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି “ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ” ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚିଦମ୍ବରମ୍ କହିଥିଲେ, “ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏବେ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ହିଁ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ପଦ ଖାଲି ହେଲେ ସେଥିରେ ସହଜରେ ସମାବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା IPS Pay Rulesର ବିରୋଧୀ।”
ଏହାର ଜବାବରେ SG ତୁଷାର ମେହଟ୍ଟା କହିଥିଲେ, ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଦୁଇଟି କ୍ୟାଡର ପଦ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ୧୬ କିମ୍ବା ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଆଖପାଖରେ ଅବସର ନେବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଓ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିରେ, ଲେଭେଲ୍-୧୫ର ସର୍ବାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲେଭେଲ୍-୧୬କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲେଭେଲ୍-୧୫ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକାରୀ ୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ହିଁ ଲେଭେଲ୍-୧୬ ଦଖଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ।”
ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟ ଉଠାଇଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସଲିସେଟେର୍ ଜନେରାଲ (SG) ତୁଷାର ମେହଟ୍ଟା ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଓ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ପୂର୍ବତନ IPS ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ DGP ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ DGP ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର IPS ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ଇନ ଚାର୍ଜ୍ DGP ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଚାର୍ଜ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୭ ମାସ ଧରି ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ DGP ରହିଥିଲେ।