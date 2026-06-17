ETV Bharat / state

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର; ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପୁଅ ଓ ବୃଦ୍ଧା ମା'ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିଲା ସବୁ ସୁବିଧା

ଆଧାରକାର୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସବୁ ମିଳିଯାଇଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇପାରୁ ନଥିବା କାମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇ ପାରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ତୀର୍ଥବାସୀ ପଣ୍ଡା

Blind son and elderly mother get all facilities in one day in subarna pur
ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପୁଅ ଓ ବୃଦ୍ଧା ମା'ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିଲା ସବୁ ସୁବିଧା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 3:47 PM IST

|

Updated : June 17, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସୋନପୁର: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲା ପ୍ରଶାସନ । ବରିିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲେ ଜପେନ୍ଦ୍ର ଭୁଏଙ୍କ ଘରେ । ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ବୋଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା । ଆଧାର କାର୍ଡ ନ ଥିବାରୁ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବଧାରୁ ବ଼ଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆଧାର କାର୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ମିଳି ଯାଇଛି । ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇ ପାରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ହୋଇ ପାରିବ ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏଥିସହିତ ଆଧାରକାର୍ଡ ନ ଥିଲେ ବି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତମାନେ ଯେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

Blind son and elderly mother get all facilities in one day in subarna pur
ବିନିକା ବ୍ଲକ ବାଗଡିଆ ଗ୍ରାମର ଜପେନ୍ଦ୍ର ଓ ମା' ରାଧିକା ଭୁଏ (Etv Bharat)

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ବାଗଡିଆ ଗ୍ରାମର ଜପେନ୍ଦ୍ର ଭୁଏ । ଜନ୍ମରୁ ଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଜପେନ୍ଦ୍ର ହତାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ l ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ପଡିଥିଲା l ସେ ଆବାସ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତଥା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ l

Blind son and elderly mother get all facilities in one day in subarna pur
ଜପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ମା' ରାଧିକା ଭୁଏ (Etv Bharat)

ବାଗଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତି ଜପେନ୍ଦ୍ର । ପରିବାର କହିଲେ 80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ମା' ରାଧିକା ଭୁଏ । ନିଜେ ଦୃଷ୍ଚି ବାଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁ ମା' ବି କାମ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ସରାକାରୀ ସହାୟତା ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଥିବାବେଳେ ଆଧାରକାର୍ଡ ନ ଥିବାରୁ ସେତକ ବି ମିଳୁ ନ ଥିଲା । ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମା'-ପୁଅ । ଏ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ସହ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି ମୋହନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

Blind son and elderly mother get all facilities in one day in subarna pur
ବିନିକା ବ୍ଲକ ବାଗଡିଆ ଗ୍ରାମର ଜପେନ୍ଦ୍ର ଓ ମା' ରାଧିକା ଭୁଏ (Etv Bharat)

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ (OSLSA)ର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରିବାର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଜି ଜପେନ୍ଦ୍ର ଭୁଏଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

Blind son and elderly mother get all facilities in one day in subarna pur
ବିନିକା ବ୍ଲକ ବାଗଡିଆ ଗ୍ରାମର ଜପେନ୍ଦ୍ର ଓ ମା' ରାଧିକା ଭୁଏ (Etv Bharat)

ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଜପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ସବୁକିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଜାଣି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲି ଖୋଲିିଥିଲେ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଶାବାଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା ।

Blind son and elderly mother get all facilities in one day in subarna pur
ଜପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଘର (Etv Bharat)

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ହେଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା । 2ୟରେ ଆଧାରକାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନଥିଲା । ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକରୀମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଜପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସୋନପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ବାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୂଆପଡାବାସୀ: ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତର ଛତୁ ଗ୍ରାମ ରାଧାମୋହନପୁର, ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି 4 ଟନରୁ ଅଧିକ ଛତୁ

Last Updated : June 17, 2026 at 4:14 PM IST

TAGGED:

SUBARNAPUR ADMINISTRATION
HELPLESS FAMILY GET ALL FACILITIES
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା
SUPREME COURT INTERVENTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.