ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର; ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପୁଅ ଓ ବୃଦ୍ଧା ମା'ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିଲା ସବୁ ସୁବିଧା
ଆଧାରକାର୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସବୁ ମିଳିଯାଇଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇପାରୁ ନଥିବା କାମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇ ପାରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ତୀର୍ଥବାସୀ ପଣ୍ଡା
Published : June 17, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 4:14 PM IST
ସୋନପୁର: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲା ପ୍ରଶାସନ । ବରିିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲେ ଜପେନ୍ଦ୍ର ଭୁଏଙ୍କ ଘରେ । ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ବୋଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା । ଆଧାର କାର୍ଡ ନ ଥିବାରୁ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବଧାରୁ ବ଼ଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆଧାର କାର୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ମିଳି ଯାଇଛି । ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇ ପାରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ହୋଇ ପାରିବ ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏଥିସହିତ ଆଧାରକାର୍ଡ ନ ଥିଲେ ବି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତମାନେ ଯେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ବାଗଡିଆ ଗ୍ରାମର ଜପେନ୍ଦ୍ର ଭୁଏ । ଜନ୍ମରୁ ଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଜପେନ୍ଦ୍ର ହତାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ l ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ପଡିଥିଲା l ସେ ଆବାସ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତଥା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ l
ବାଗଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତି ଜପେନ୍ଦ୍ର । ପରିବାର କହିଲେ 80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ମା' ରାଧିକା ଭୁଏ । ନିଜେ ଦୃଷ୍ଚି ବାଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁ ମା' ବି କାମ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ସରାକାରୀ ସହାୟତା ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଥିବାବେଳେ ଆଧାରକାର୍ଡ ନ ଥିବାରୁ ସେତକ ବି ମିଳୁ ନ ଥିଲା । ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମା'-ପୁଅ । ଏ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ସହ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି ମୋହନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ (OSLSA)ର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରିବାର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଜି ଜପେନ୍ଦ୍ର ଭୁଏଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଜପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ସବୁକିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଜାଣି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲି ଖୋଲିିଥିଲେ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଶାବାଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ହେଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା । 2ୟରେ ଆଧାରକାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନଥିଲା । ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକରୀମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଜପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସୋନପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ବାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୂଆପଡାବାସୀ: ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତର ଛତୁ ଗ୍ରାମ ରାଧାମୋହନପୁର, ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି 4 ଟନରୁ ଅଧିକ ଛତୁ