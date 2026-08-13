୧୮ କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା; ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ UPSCକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DGP ଚୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ରାୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା।
Published : August 13, 2026 at 3:25 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (UPSC)କୁ ଓଡ଼ିଶାର DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
UPSC ପକ୍ଷରୁ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) DGP ଚୟନ ପାଇଁ ବୈଠକ ହେବାର ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବୈଠକକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵାଧୀନ ବେଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦମ୍ବରମ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି PILରେ ଓଡ଼ିଶା DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରିଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ‘ପ୍ରକାଶ ସିଂହ’ ରାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି।
ଯଦିଓ ମାମଲାଟି ଆଜି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଏହାର ଶୁଣାଣି ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିଦମ୍ବରମ ମାମଲାଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, UPSC ଆଜି ଏକ ବୈଠକ କରି DGP ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପି.ଚିଦମ୍ବରମ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ ଯେ; ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ UPSCକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦରେ PIL ଦାଖଲ କରାଯିବାର ଆଇନଗତ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ବେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ PILର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ ଅଧିକାରୀ ନିଜେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବେଞ୍ଚ ‘ପ୍ରକାଶ ସିଂହ’ ମାମଲାରେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି (କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ) ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରାଜୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଆବେଦନକାରିଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ‘ପ୍ରକାଶ ସିଂହ’ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କରାଯାଉଛି।
ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ରାଜୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ମତାମତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ UPSC ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ DGP ଚୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ହେବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏକ ରାଜ୍ୟର DGPଙ୍କୁ "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭାଗର ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ UPSC ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଅବଧି, ବହୁତ ଭଲ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ସେହି ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି"। ଏଥିସହ ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ, ଅବସର ତାରିଖ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବା ଉଚିତ, ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା DGP ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବେ ।