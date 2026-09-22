ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଅସମାପ୍ତ: ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଶୁଣାଣି, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ଚୟନ ପରିସରରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା; ଅଧିକ ତଳ ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପାଇଁ ‘ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର’ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦମ୍ବରମ
Published : September 22, 2026 at 4:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦମ୍ବରମ ଓଡ଼ିଶା ମାମଲାରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି(ବୁଧବାର) ପୁଣି ଜାରି ରହିବ।
- ‘ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ’ - CJI
ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଆଧାର କିଛିଟା ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇନପାରିଲେ ବୁଧବାର ଏହାକୁ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପରେ CBI ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, ‘ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ।’
- ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ CBI ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଚିଦମ୍ବରମ
ଚିଦମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେ’ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ CBIକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ।
CBI ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା UPSCକୁ ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ବୋଲି ଚିଦମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି।
ପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MHA) ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା।
ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଏହାପରେ ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ DGP ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଥିଲା। ତିନିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ଚିଦମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା CBIକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ CBIର ଉତ୍ତରରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ବିରୋଧରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
- ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପଦ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାପରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହମତି ମଗାଯାଇଥିଲା। MHA ଏହି ପଦ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାର ପରଦିନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ଚିଦମ୍ବରମ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ’ ବୋଲି କହିବା ସହ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ଓଡ଼ିଶା UPSC ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୮ରେ ଦୁଇଟି ପଦ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ MHA ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଚିଦମ୍ବରମ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ‘ମିଳିଭଗତ’ ଓ ‘ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ତଳ ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୟନ ନିୟମାବଳୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ‘ପ୍ରକାଶ ସିଂହ’ ରାୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ।
- DGP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯଦି DGP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତଳେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ ହେବ ?
ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଚିଦମ୍ବରମ କହିଥିଲେ ଯେ, କେବଳ ତିନିଜଣ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଲେ ହିଁ ତଳ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ କିଛିଟା ନରମ କରିଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମେ’ ମାସର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ DGP ପାହ୍ୟାର ତିନିଜଣ ଅଧିକାରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ। CBIର ଚିଠିରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିବା ସେ ପୁଣିଥରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ DGP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବିବେକସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଭଳି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିଲା।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ‘ଆପଣ କ’ଣ ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି’ ?
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କରୁଣା ନୁଣ୍ଡି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଚିଦମ୍ବରମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି।
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହତା କହିଥିଲେ ଯେ, ଚିଦମ୍ବରମ PIL ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କେବଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଅଦାଲତରେ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
- IPS ନାଥଙ୍କୁ ଚୟନ ପରିସରରେ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ?
CJI କହିଥିଲେ ଯେ, IPS ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ, ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ, ମୂଳ ତାଲିକାରେ DGP ପାହ୍ୟାର ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ସମ୍ମୁଖରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଏହାପରେ ଆଉ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ଚୟନ ପରିସର କେବଳ ସେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ କି, ନା ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ?
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଚିଦମ୍ବରମ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, UPSC ବୈଠକ ପରେ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପଦବୀ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ପଦୋନ୍ନତିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲା ?
ସେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ରେ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ୯ରେ ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
‘ମୋର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ’
IPS ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କରୁଣା ନୁଣ୍ଡି ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ନାଥ ୩୨ ବର୍ଷ ଧରି ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ନୁଣ୍ଡି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏବେ ଏହା UPSCର ବିଶେଷାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନୁଣ୍ଡି କହିଥିଲେ ଯେ, IPS ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନା କୌଣସି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅଛି, ନା କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। CBI କେବଳ କହିଛି ଯେ, ସେ ଏକ୍ସ-ଅଫିସିଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରେ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନୁଣ୍ଡି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ‘ପ୍ରକାଶ ସିଂହ’ ରାୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନୁଣ୍ଡି ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କର ସମଗ୍ର ସେବାକାଳରେ ACR ଅର୍ଥାତ୍ Annual Confidential Report ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ପୂର୍ବତନ IPS ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ DGP ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ DGP ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର IPS ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ଇନ ଚାର୍ଜ୍ DGP ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା (ବି.କେ. ଶର୍ମା) ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଚାର୍ଜ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୭ ମାସ ଧରି ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ DGP ରହିଥିଲେ।