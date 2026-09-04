ETV Bharat / state

ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ ନେବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ

ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ ନେବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Supply Minister's clarification on the opposition's statement on the issue of central negligence in FCI taking rice
ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ ନେବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 9:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MINISTER ATTACK BJD FCI ISSUE, ଢେଙ୍କାନାଳ : ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସିଏମ କିଷାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଉତ୍ସବ । ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ୱଭାଗୃହ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏଜି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ ନେବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ ନେବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଚାଉଳ ନେବାରେ ଏଫସିଆଇ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର କଟାକ୍ଷ ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଖୋଦ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିକେଡିର ବୟାନକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଫସିଆଇ ଧୀରେ ଧିରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇନେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଚାଉଳକୁ ଏଫସିଆଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାଇ ନେବ । ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ପାରିଲେନି । ଏତେ ବର୍ଷ
ଶାସନ କରି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରିଲେନି । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ।


ଆମ ସରକାର ଧାନ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଏମ କିଷାନ ସିଏମ କିଷାନ ଆଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ଦେଉଛୁ । ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦେହରେ ଯାଉ ନାହିଁ । ଖାଲି କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅବସରରେ ରାକ୍ୟରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୫ ବର୍ଷ ତଳ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ୩ ଦୋଷୀ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମୃତଦେହ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

MINISTER ATTACK BJD FCI ISSUE
SUPPLY MINISTER KRUSHNA PATRA
KRUSHNA CHANDRA PATRA
ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର
MINISTER ATTACK BJD FCI ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.