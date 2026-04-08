ଦୂର ହେଲା ୫ କେଜି ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା; ଏଣିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବି ଭରି ପାରିବେ ଟାଙ୍କି
ଏଣିକି ୫ କେଜି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀମାନେ ୫ କେଜି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 8, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 8:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୫ କେଜି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା । ଏଣିକି ୫ କେଜି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀମାନେ ୫ କେଜି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ । ଏପରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବି ମିଳିବ 5 କେଜିଆ ଗ୍ୟାସ ।
ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ୫କେଜି ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଦୂର କରିବୁ। ୫ କେଜିଆ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ଼ ଏଲପିଜି ସ୍କିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କେବଳ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ଦେଖେଇକି ଏହାକୁ ନେଇପାରିବେ। ୫କେଜି ଗ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ୧୫୩୭ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଫିଲ ପାଇଁ ୫୯୩ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ କମ୍ପାନୀ ସିଲିଣ୍ଡର ହିଁ ଫିଲ ହେବ। ବାହାର ସିଲିଣ୍ଡର ହୋଇପାରିନି। ଆଇଓସିଏଲ, ଏଚ ପିସିଏଲ, ବିପିସିଏଲ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି କଲବଜାରୀ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ସେଠୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ରିଫିଲ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୈନିକ କଟକଣା ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, '୫ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡରର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦେଖାଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଗ୍ୟାସ ନେଇପାରିବେ । କଲେଜ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ ରିଫିଲ୍ କରି ମହଜୁତ ରଖାଯାଇଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ ମେଡିକାଲ, କଲେଜ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ । ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଗ୍ୟାସ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଟିପି ସେୟାର ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଡିଜିଟାଲ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କଳାବଜାରୀ ହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଦୈନିକ ମନିଟରିଂ ଓ ରିପୋର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆଇଓସିଏଲ ମୁଖ୍ୟ କମଳ ସିଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
