ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ: 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଧାନକିଣା ଅବଧି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ପୂର୍ବରୁ ସରକାର 20 ଲକ୍ଷ ଟନ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ 18 ଲକ୍ଷ ଟନରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉଠିଗଲାଣି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : June 30, 2026 at 6:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଧାନକିଣା ଅବଧି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଥିଲା । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କିଣା ଅବଧି ଜୁନ୍ 30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ବହୁ ଦାବି ପରେ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର । 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରବି ଧାନ କିଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଆଉ ତିନି ଦିନ ବଢିଲା ରବି ଧାନ କିଣା ଅବଧି-
5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ପଡି ରହିଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି l ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ବଢିଲା ରବି ଧାନ କିଣା ଅବଧି । ଏପଟେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବ l ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ 3 ଲକ୍ଷ 36 ହଜାର 52 କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ 18 ଲକ୍ଷ 79 ହଜାର 919 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି l 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଉଠାଯିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା l ତେବେ ନୂଆପଡା, ବାଲେଶ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି । 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଧାନ ଉଠିଯିବ l ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ l
ବିଜେଡି ଦାବି କରିଥିଲା 15 ଦିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି-
ବିଜେଡିର ଦାବି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁଛି l ତାଙ୍କ ସମୟରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟୋକନ ଲାପସ୍ ହୋଇଥିଲା l କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ କିଛି କହୁନଥିଲେ l 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ l ଆମେ 3 ଦିନ ବଢ଼େଇଲୁ ଆଉ ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ l କାରଣ ଏହି ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଧାନ ଉଠିଯିବ l ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ବଢାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ l"
ଗତକାଲି ରବି ଧାନ କ୍ରୟରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠାଯାଉ ନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ l
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ଉଠାଇବାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଉ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି 3 ଦିନ ଅବଧି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ତାତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର