ପିଏମ ଆବାସକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ-ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ; ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କଲେ ପିଇଓ
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା । ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : August 2, 2026 at 1:48 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପିଏମ ଆବାସକୁ ନେଇ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତିି ପିଇଓ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ବିଡ଼ିଓ ଓ ପିଇଓ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବାବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ।
ପିଏମ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଇଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା । ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଓ ପିଇଓଙ୍କୁ କଡା ତାଗିଦ କରିଥିଲେ । ଅପରପକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ପିଇଓ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଲିକାରେ କେତେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗହମଖୁଣ୍ଟି ଗାଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମାନମାନି କରି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ବେଳେ ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଥିବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଫଳରେ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଦର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ରାହୁଲ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପିଇଓଙ୍କୁ କଡା ତାଗିଦ କରିଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା । ତାହା ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର । ଯଦି ଠିକଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କଡା ତାଗିଦ ବେଳେ ପିଇଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ପୁନର୍ବାର ତାଲିକା କରିବାକୁ କଡା ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଇଓ ସ୍ଵର୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ । ସଦର ବ୍ଲକ ପିଇଓ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପିଇଓ ସ୍ଵର୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: IFS ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟିକା ମୁଁହାମୁଁହି