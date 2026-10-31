ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, ୨୨୯ଟି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନସ୍ଥ କଳିଙ୍ଗନଗରର ବସନ୍ତ ସାହୁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ଉପରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 31, 2026 at 9:52 PM IST
GAS CYLINDER SEIZED, ଖୋରଧା : ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନସ୍ଥ କଳିଙ୍ଗନଗରର ବସନ୍ତ ସାହୁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘର ଉପରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ୨୨୯ଟି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ।
ଜବତ ୨୨୯ଟି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରୁ ୯୦ଟି ଇଣ୍ଡେନ, ୩୮ଟି ଭାରତ, ୧୦୧ଟି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କମ୍ପାନୀର ସିଲିଣ୍ଡର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତାହା ସହିତ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଟର, ପ୍ରେସର ପାଇପ୍, ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଲ୍ ଜବତ କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା । ଜବତ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କୁ ଜମା ଦିଆଯିବା ସହିତ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବିଭାଗ ।
ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସହ ମିଶି ଖାଉଟିଙ୍କ ଠାରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଅସାଧୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ।
ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ରୋହିତ ଦାଶ, ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାହୁ, ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦତ୍ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଖୋରଧା ପୌରପାଳିକାର ବରୁଣ୍ୟ କୁମାର ଦାଶ, ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ; 70 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ 4 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧସିଲା LPG ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍, ନଦୀ ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା 3000 ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଖାତାରେ ବୁକିଂ କରି ଅଧିକ ଦାମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି ଅଟୋ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା