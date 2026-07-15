ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ; ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମର୍ଥନ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ କରିବାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 15, 2026 at 8:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ପିଡିଏସ୍)କୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଯୋଗାଣ ସହାୟକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ୧୧ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଦରମାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଯୋଗାଣ ସହାୟକମାନଙ୍କ କହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ କରିବାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇନାହିଁ।
ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ୧୧ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଦାଖଲ
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ୧୧ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀକରଣ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି, ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି, ଆକସ୍ମିକ ଛୁଟି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଅଣ-ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା, ଟିଏ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭତ୍ତା, ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ସହ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ଦାବି ସାମିଲ ରହିଛି।
ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ବାରିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଚାର କରି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ୧୧ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ'।
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମିଳିଲା ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଜି ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରି ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଦାବି ଉପରେ ସରକାର କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ୧୧ ଦଫା ଦାବିକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଘୋଷଣା ପରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱରେ କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଡୁଆରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଭିଡକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର: ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ