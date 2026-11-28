ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବନାମ ବାସ୍ତବତା: ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ
ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳା 'ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବନାମ ବାସ୍ତବତା'ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 28, 2026 at 6:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁଣିଗାରେଡି ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ । ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ପାତ୍ରପଡାସ୍ଥିତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳା "ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବନାମ ବାସ୍ତବତା" ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେତୁବାଦୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଧଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଫରେନସିକ ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ସଚେତନ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ୩୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଗୁଣିଗାରେଡି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ହେତୁବାଦୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଧଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି । ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅଵସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି । ତେଣୁ ତାହା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କୌଶଳ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳ, ମାନସିକ କୌଶଳ ଏବଂ ରସାୟନିକ କୌଶଳକୁ ନେଇ ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ । ଯାହା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଵିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଉଛନ୍ତି । ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ । ନ ହେଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରଯାଇପାରିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅତିଷ୍ଠ ହେଲା ପରିବାରର ଅତ୍ୟାଚାର; ପୋଲିସ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ନପାଇ ଥାନା ପରିସରରେ ବିଷ ପିଇଲେ ବୃଦ୍ଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଧାରିତ ଟିକା ବିକଶିତ, ୨୦୨୭ରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଫରେନସିକ ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡା. ସୁଦୀପ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସାପ କାମୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ । ଆଜି ସାପ କାମୁଡ଼ା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ । ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଠକେଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲୁ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ । ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ଏବଂ ସମାଜର କ୍ଷତି ନ କରନ୍ତୁ । ସାପ କାମୁଡିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନ ପଡି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସନ୍ତୁ । ସମାଜରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା," ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ସାପ ଧରିବା ବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ । ଲୋକମାନେ ଗୁଣିଗାରେଡି ଦ୍ୱାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଏହାସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଓ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଗୁଣିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର