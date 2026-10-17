ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନଜିତ୍ ଦାସ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ, 21 ଲକ୍ଷ 88 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ
ମହାନଦୀ ଉତ୍ତର ବିଭାଜନ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନଜିତ୍ ଦାସଙ୍କଠାରୁ 21 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ।ଭୁବନେଶ୍ବର ଏଜି ଛକରେ ଟଙ୍କା ସହ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 17, 2026 at 11:10 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ଫସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ । ନଗଦ ୭.୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ଗତରାତିରେ (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ (SE) ପ୍ରସନଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କାବୁ କରିଥିଲା । ସେ ବୋଲେରୋ ଗାଡିରେ ୭ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ୬୨୦ ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା:
ମହାନଦୀ ଉତ୍ତର ବିଭାଜନ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ (SE) ପ୍ରସନଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନସ ଟିମ ଧରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବାରୁ ପ୍ରସନଜିତ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ:
ସେପଟେ ଗତକିଛି ଦିନ ତଳେ ଜମି କିସମ ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଂପୃକ୍ତ ଆରଆଇଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା । ସଇଁନ୍ତଲା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଘରବାରି କିସମର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାମ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଉପୁରି ମାଗି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆରଆଇ
୯.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲା; ୩ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର