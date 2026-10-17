ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନଜିତ୍ ଦାସ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ, 21 ଲକ୍ଷ 88 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ

ମହାନଦୀ ଉତ୍ତର ବିଭାଜନ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନଜିତ୍ ଦାସଙ୍କଠାରୁ 21 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ।ଭୁବନେଶ୍ବର ଏଜି ଛକରେ ଟଙ୍କା ସହ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Superintending Engineer Prasanjit Das in Vigilance net Rs 21 Lakh 60 thousand seized
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନଜିତ୍ ଦାସ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ, 21 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2026 at 11:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ଫସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ । ନଗଦ ୭.୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ଗତରାତିରେ (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ (SE) ପ୍ରସନଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କାବୁ କରିଥିଲା । ସେ ବୋଲେରୋ ଗାଡିରେ ୭ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ୬୨୦ ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା:
ମହାନଦୀ ଉତ୍ତର ବିଭାଜନ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ (SE) ପ୍ରସନଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନସ ଟିମ ଧରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବାରୁ ପ୍ରସନଜିତ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।

ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ:

Prasanjit Das, Superintending Engineer (SE), Mahanadi Northern Division
ମହାନଦୀ ଉତ୍ତର ବିଭାଜନ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ (SE) ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଦାସ (ETV Bharat Odisha)
ଆଜି (ଶନିବାର) ପ୍ରସନଜିତଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବର ଘାଟିକିଆ ସ୍ଥିତ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଫ୍ଲାଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେହିପରି ବରଗଡ଼ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନସ ଟିମ୍ । ଘାଟିକିଆସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟରୁ ୧୪ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ପ୍ରସନଜିତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ମୋଟ୍ ଜବତ ଟଙ୍କା ୨୧ ଲକ୍ଷ ୮୮ ହଜାର ୬୨୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରସନଜିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଆହୁରି ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
PRASANJIT DAS VIGILANCE RAID
21 ଲକ୍ଷ 88 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)


ସେପଟେ ଗତକିଛି ଦିନ ତଳେ ଜମି କିସମ ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଂପୃକ୍ତ ଆରଆଇଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା । ସଇଁନ୍ତଲା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଘରବାରି କିସମର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାମ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଉପୁରି ମାଗି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଥିଲେ ।

PRASANJIT DAS VIGILANCE RAID
21 ଲକ୍ଷ 88 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆରଆଇ

୯.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲା; ୩ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA VIGILANCE RAID
ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ପ୍ରସନଜିତ ଦାସ
ପ୍ରସନଜିତ ଦାସ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ
SUPERINTENDING ENGINEERPRASANJITDAS
PRASANJIT DAS VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.