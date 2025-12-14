ଭୁବନେଶ୍ବର ବାର୍ ଟ୍ରାଜେଡି: ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବେଆଇନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ହେବ ନିରନ୍ତର ଚଢାଉ
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହୁକା ବାର୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ତତ୍ପର ଅବକାରୀ ସ୍କ୍ବାଡ୍ । ଲାଇସେନ୍ସ ନ ଥିଲେ ସିଲ୍ କରିବେ ସରକାର । ବନ୍ଧା ହେବେ ମାଲିକ ।
Published : December 14, 2025 at 4:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀର ସତ୍ୟବିହାର ସ୍ଥିତ ବାରରେ ଭୟାଭହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସରକାର । ଅବକାରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚଢାଉ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବାର, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଢାବାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରି ଗିରଫ ଏବଂ ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସିଗାରେଟ୍, ହୁକ୍କା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ପରି ସାର୍ବଜନୀନ ଧୂମପାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ COTPA ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ସେହପରି ସମସ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାର ଓ ପବ୍ରେ ଘନଘନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି । ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ରାଜ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚଢ଼ାଉ:
ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଘାଟିକିଆରେ ସ୍କାଏ ହାଇ, ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ମେରୀ ଗୋଲ୍ଡ, ପଟିଆରେ ସିଲିସିୟସ୍ ଏବଂ ସମରା ରେଷ୍ଟ୍ରୋବାର୍ସ ନାମକ ଚାରୋଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ମଦ ବାର୍ ଚଲାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବକାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗତ ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ସତ୍ୟ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ପଳାସୁଣିରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୋର ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଉକ୍ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କୌଣସି ମଦ ଅନ୍ ସପ୍ (ବାର) ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଏହା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲା । ଏକ ମାସ ପୂର୍ବେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏକ ବେଆଇନ ମଦ ବାର୍ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ କୌଣସି ମଦ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ବେଆଇନ ମଦ ବାରର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିନଥିଲା ।
ଉକ୍ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ NH ୧୬ରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସକାଳ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ BMC ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ଜାରି ଦେଖାଇଥିଲା । କାଫେ ମାଲିକଙ୍କୁ ବୈଧ ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ମଦ ବିକ୍ରୟ ନକରିବାକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିସରରେ କାହାକୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ନଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର