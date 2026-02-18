ETV Bharat / state

ସୁପରଫୁଡ ସ୍ପିରୁଲିନା: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କଲେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର, ବିଦେଶରେ ରହିଛି ଚାହିଦା

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ହେଉଛି ସ୍ପିରୁଲିନା(Green Algae) । ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ଭରପୂର ଏହି ସୁପରଫୁଡ୍ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 2 କୋଟି ଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ଯ ରଖିଛନ୍ତି 57 ବର୍ଷୀୟ ପବିତ୍ର ସାହୁ ।

Super Food Spirulina
ସ୍ପିରୁଲିନା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 4:17 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Super Food Spirulina ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ସ୍ପିରୁଲିନା ବା ନୀଳ ଶୈବାଳ । ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍‌ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ । ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାସା । ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଓ ପ୍ରୋଟିନ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଏହି ସୁପରଫୁଡର ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଆଖୁପଦରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ (Green Algae) । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଢେର୍‌ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି 57 ବର୍ଷୀୟ ଆଇଟି(IT) ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର ସାହୁ । କିପରି ହୁଏ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ? କାହିଁକି ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିଛି ? ଏହା ଚାଷ କଲେ କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ‘ସୁପରଫୁଡ୍‌ ସ୍ପିରୁଲିନା’

ସୁପରଫୁଡ ସ୍ପିରୁଲିନା: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କଲେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର, ବିଦେଶରେ ରହିଛି ଚାହିଦା (ETV Bharat Odisha)

7 ଏକର ଜାଗାରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ:

ସ୍ପିରୁଲିନାର ଡିମାଣ୍ଡ ବିଦେଶରେ କାହିଁରେ କେତେ । ଧିରେ ଧିରେ ଏହି ସୁପରଫୁଡ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢୁଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର ସାହୁ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଖୁପଦର ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପ୍ରାୟ 7 ଏକର ଜାଗା ବିଶିଷ୍ଟ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର । ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ WHO ସୁପରଫୁଡ ଭାବେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ, ଭାରତରେ ମଧ୍ଯ ଏହାର ଆବଶ୍ଯକ ବଢିଛି ।

Super Food Spirulina
କୁଣ୍ଡରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ପିରୁଲିନା କଣ ?

ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକପ୍ରକାର Green Algae ବା ଶିଉଳି ଅଟେ । ଯାହା ସାଧାରଣ ଶିଉଳିଠାରୁ ଅଲଗା । ଏହି ଶୈବାଳରେ 60ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଛି । ଆଇରନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁପରଫୁଡ୍‌ କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାସା ।

Super Food Spirulina
ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

କେବେଠୁ କଲେଣି ଚାଷ ?

ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ସାହୁ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ଯମରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଯୟରେ ଏହି ନୂତନ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ପବିତ୍ର । କେବଳ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି ଏଥିରୁ ନିଜସ୍ବ ଲ୍ଯାବ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜସ୍ବ ମଦର କଲଚର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୮ଟି କୁଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ।

Super Food Spirulina
ପଲ୍ଲୀ ହାଉସରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ (ETV Bharat Odisha)

ବାର୍ଷିକ କେତେ ହୁଏ ଅମଳ ?

ପବିତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 7 ଏକର ଯାଗାରେ ୧୮ଟି ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ ମାଧ୍ଯମରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାର୍ଷିକ ୭୫ ଟନ ଅମଳର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏଥିରୁ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଟନ କ୍ଯାପସୁଲ ଏବଂ ଟ୍ଯାବଲେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତଜାର୍ତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ଯବସାୟ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

Super Food Spirulina
ସ୍ପିରୁଲିନା ପାଉଡର, କ୍ୟାପସୁଲ, ଟାବଲେଟ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ପିରୁଲିନାରୁ କଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ?

  • କ୍ୟାପସୁଲ
  • ପାଉଡର
  • ଟାବଲେଟ

ସ୍ପିରୁଲିନାର ଦାମ୍‌ କେତେ ରହିଛି ?

ଭାରତରେ ସ୍ପିରୁଲିନାର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର ୧୪୦୦ ରୁ ୧୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଏହାର ଦର କେଜି ପିଛା ୩ ହଜାରରୁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ।

Super Food Spirulina
ସ୍ପିରୁଲିନା ବଟିକା (ETV Bharat Odisha)

କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ କେତେ ?

ପବିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ୩୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ଆଗ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ ୪ ରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ଯ ରଖିଥିବା ବେଳେ ୨ରୁ ଅଢେଇ କୋଟି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ।

ପବିତ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରୁଥିବା ପବିତ୍ର ପେଶାରେ ଜଣେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ଥିଲେ । ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଋଷିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର । ବିଦେଶରେ ସ୍ପିରୁଲିନାର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ । କୋଭିଡ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରିବା ପରେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

Super Food Spirulina
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର ?

ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା ପବିତ୍ର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ଏହି ଚାଷରେ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପରିମାଣ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାହିଦା ଗତ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ବଢୁଛି । ଦେଶରେ 22 ରୁ 23ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପିରୁଲିନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭଲ ଗ୍ରେଡ଼ର ସ୍ପିରୁଲିନା ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ।’

Super Food Spirulina
ସ୍ପିରୁଲିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ (ETV Bharat Odisha)

କେମିତି କରାଯାଏ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ?

ଆଗ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,

  • ପଲ୍ଲୀ ହାଉସରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ବା ଶୈବାଳ ଚାଷ କରାଯାଏ
  • ଏଥିପାଇଁ ପାଣି କୁଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ
  • ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରାଯାଏ
  • ଅଟୋମେସିନ ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଣିକି ଅଣାଯାଏ
  • ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ
  • ବିନା ଗରମରେ ଏହାକୁ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ
  • ଏକପ୍ରକାର ନିଆଁ ଶୈଳୀରେ ଏହାକୁ ଗରମ କରି ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ । ଯେପରି ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଗରମ ବାଜିବ ନାହିଁ
  • ଏହା ଶୁଖିବା ପରେ ଏହାକୁ କ୍ୟାପସୁଲ, ପାଉଡର ଓ ଟାବଲେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ

ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ:

ଭାରତ ବଜାରରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ବ୍ଯବସାୟ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର, ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବ୍ଯବସାୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ସହ ବ୍ଯବସାୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ କ୍ଯାପସୁଲ,ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଟ୍ଯାବଲେଟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜସ୍ବ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଯାକେଟ କରି ଦେଶ ତଥା ଅନ୍ତଜାର୍ତୀୟ ବଜାରକୁ ସାମ୍ପଲ ପଠାଇଛନ୍ତି ।

କାହିଁକି ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଗ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ?

ଆଗ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ 1 ଗ୍ରାମ ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକ କେଜି ପରିବା ସହ ସମାନ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଏହାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢାଇବା ସହ ଏକାଗ୍ରତ ବଢାଇଥାଏ ।’

ମେଡିସିନ ନୁହେଁ ସୁପରଫୁଡ୍‌:

ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରନ କୁମାର ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ କରି ଚାଷ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମେଡିସିନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସୁପର ଫୁଡ । ଗଛ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡେ ଏବଂ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସେମିତି ସ୍ପିରୁଲିନା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।’

Super Food Spirulina
ଡାଏଟିସିଆନ ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାରଣା (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ପିରୁଲିନା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ?

ଡାଏଟସୁଚି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଡାଏଟିସିଆନ ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାରଣାଙ୍କ ମତରେ , ‘ସ୍ପିରୁଲିନାରେ 50 ରୁ 60 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍‌ । ଏହା ଶରୀର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ଚାମଚ୍‌ ସ୍ପିରୁଲିନା ପାଉଡରରେ 20 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲୋରି, 4 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ, ଭଲ ପରିମାଣର ଆଇରନ, କପର୍‌, ଭିଟାମିନ୍‌ B1, B2, B3 ରହିଥାଏ । ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଶାକାହାରୀ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକ ଭଲ ପୋଷକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ସ୍ପେଶ ମିଶନରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ପିରୁଲିନା:

ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକ ଏପରି ପୋଷକ ତଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସ୍ପେଶ୍‌ ମିଶନରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍‌ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ପିରୁଲିନାର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ।

Reference: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3136577/

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

