ସୁପରଫୁଡ ସ୍ପିରୁଲିନା: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କଲେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର, ବିଦେଶରେ ରହିଛି ଚାହିଦା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ହେଉଛି ସ୍ପିରୁଲିନା(Green Algae) । ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ଭରପୂର ଏହି ସୁପରଫୁଡ୍ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 2 କୋଟି ଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ଯ ରଖିଛନ୍ତି 57 ବର୍ଷୀୟ ପବିତ୍ର ସାହୁ ।
Published : February 18, 2026 at 4:17 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Super Food Spirulina ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ସ୍ପିରୁଲିନା ବା ନୀଳ ଶୈବାଳ । ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ । ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାସା । ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଓ ପ୍ରୋଟିନ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଏହି ସୁପରଫୁଡର ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଆଖୁପଦରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ (Green Algae) । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଢେର୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି 57 ବର୍ଷୀୟ ଆଇଟି(IT) ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର ସାହୁ । କିପରି ହୁଏ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ? କାହିଁକି ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିଛି ? ଏହା ଚାଷ କଲେ କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ‘ସୁପରଫୁଡ୍ ସ୍ପିରୁଲିନା’ ।
7 ଏକର ଜାଗାରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ:
ସ୍ପିରୁଲିନାର ଡିମାଣ୍ଡ ବିଦେଶରେ କାହିଁରେ କେତେ । ଧିରେ ଧିରେ ଏହି ସୁପରଫୁଡ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢୁଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର ସାହୁ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଖୁପଦର ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପ୍ରାୟ 7 ଏକର ଜାଗା ବିଶିଷ୍ଟ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର । ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ WHO ସୁପରଫୁଡ ଭାବେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ, ଭାରତରେ ମଧ୍ଯ ଏହାର ଆବଶ୍ଯକ ବଢିଛି ।
ସ୍ପିରୁଲିନା କଣ ?
ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକପ୍ରକାର Green Algae ବା ଶିଉଳି ଅଟେ । ଯାହା ସାଧାରଣ ଶିଉଳିଠାରୁ ଅଲଗା । ଏହି ଶୈବାଳରେ 60ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଛି । ଆଇରନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁପରଫୁଡ୍ କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାସା ।
କେବେଠୁ କଲେଣି ଚାଷ ?
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ସାହୁ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ଯମରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଯୟରେ ଏହି ନୂତନ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ପବିତ୍ର । କେବଳ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି ଏଥିରୁ ନିଜସ୍ବ ଲ୍ଯାବ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜସ୍ବ ମଦର କଲଚର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୮ଟି କୁଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ।
ବାର୍ଷିକ କେତେ ହୁଏ ଅମଳ ?
ପବିତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 7 ଏକର ଯାଗାରେ ୧୮ଟି ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ ମାଧ୍ଯମରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାର୍ଷିକ ୭୫ ଟନ ଅମଳର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏଥିରୁ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଟନ କ୍ଯାପସୁଲ ଏବଂ ଟ୍ଯାବଲେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତଜାର୍ତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ଯବସାୟ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ସ୍ପିରୁଲିନାରୁ କଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ?
- କ୍ୟାପସୁଲ
- ପାଉଡର
- ଟାବଲେଟ
ସ୍ପିରୁଲିନାର ଦାମ୍ କେତେ ରହିଛି ?
ଭାରତରେ ସ୍ପିରୁଲିନାର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର ୧୪୦୦ ରୁ ୧୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଏହାର ଦର କେଜି ପିଛା ୩ ହଜାରରୁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ।
କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ କେତେ ?
ପବିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ୩୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ଆଗ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ ୪ ରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ଯ ରଖିଥିବା ବେଳେ ୨ରୁ ଅଢେଇ କୋଟି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ।
ପବିତ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରୁଥିବା ପବିତ୍ର ପେଶାରେ ଜଣେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ଥିଲେ । ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଋଷିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର । ବିଦେଶରେ ସ୍ପିରୁଲିନାର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ । କୋଭିଡ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରିବା ପରେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର ?
ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା ପବିତ୍ର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ଏହି ଚାଷରେ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପରିମାଣ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାହିଦା ଗତ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ବଢୁଛି । ଦେଶରେ 22 ରୁ 23ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପିରୁଲିନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭଲ ଗ୍ରେଡ଼ର ସ୍ପିରୁଲିନା ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ।’
କେମିତି କରାଯାଏ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ?
ଆଗ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,
- ପଲ୍ଲୀ ହାଉସରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ବା ଶୈବାଳ ଚାଷ କରାଯାଏ
- ଏଥିପାଇଁ ପାଣି କୁଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ
- ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରାଯାଏ
- ଅଟୋମେସିନ ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଣିକି ଅଣାଯାଏ
- ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ
- ବିନା ଗରମରେ ଏହାକୁ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ
- ଏକପ୍ରକାର ନିଆଁ ଶୈଳୀରେ ଏହାକୁ ଗରମ କରି ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ । ଯେପରି ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଗରମ ବାଜିବ ନାହିଁ
- ଏହା ଶୁଖିବା ପରେ ଏହାକୁ କ୍ୟାପସୁଲ, ପାଉଡର ଓ ଟାବଲେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ
ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ:
ଭାରତ ବଜାରରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ବ୍ଯବସାୟ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର, ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବ୍ଯବସାୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ସହ ବ୍ଯବସାୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ କ୍ଯାପସୁଲ,ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଟ୍ଯାବଲେଟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜସ୍ବ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଯାକେଟ କରି ଦେଶ ତଥା ଅନ୍ତଜାର୍ତୀୟ ବଜାରକୁ ସାମ୍ପଲ ପଠାଇଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଗ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ?
ଆଗ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ 1 ଗ୍ରାମ ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକ କେଜି ପରିବା ସହ ସମାନ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଏହାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢାଇବା ସହ ଏକାଗ୍ରତ ବଢାଇଥାଏ ।’
ମେଡିସିନ ନୁହେଁ ସୁପରଫୁଡ୍:
ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରନ କୁମାର ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ କରି ଚାଷ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମେଡିସିନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସୁପର ଫୁଡ । ଗଛ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡେ ଏବଂ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସେମିତି ସ୍ପିରୁଲିନା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।’
ସ୍ପିରୁଲିନା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ?
ଡାଏଟସୁଚି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଡାଏଟିସିଆନ ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାରଣାଙ୍କ ମତରେ , ‘ସ୍ପିରୁଲିନାରେ 50 ରୁ 60 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍ । ଏହା ଶରୀର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ଚାମଚ୍ ସ୍ପିରୁଲିନା ପାଉଡରରେ 20 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲୋରି, 4 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ, ଭଲ ପରିମାଣର ଆଇରନ, କପର୍, ଭିଟାମିନ୍ B1, B2, B3 ରହିଥାଏ । ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଶାକାହାରୀ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକ ଭଲ ପୋଷକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ସ୍ପେଶ ମିଶନରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ପିରୁଲିନା:
ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକ ଏପରି ପୋଷକ ତଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସ୍ପେଶ୍ ମିଶନରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ପିରୁଲିନାର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା