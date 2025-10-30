ETV Bharat / state

କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହଜିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, 9 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହଜିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିପାରିଛନ୍ତି ।

Sundergarh Odisha man lost in kumbhmela united by social media post
Sundergarh Odisha man lost in kumbhmela united by social media post (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025

ରାଞ୍ଚି: 9 ମାସର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟରେ । ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଅପୂର୍ବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ । ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହଜିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାଡଖଣ୍ଡର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିପାରିଛନ୍ତି ।

କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ:

ପବିତ୍ର କୁମ୍ଭମେଳାରେ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ । ହେଲେ ସେଠାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ନ ଥିଲେ । ଏପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନା ଘରର ଠିକଣା କହିପାରୁଥିଲେ ନା କାହାର ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଥିଲା । ଏକ ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ । କୁମ୍ଭମେଳା ପରେ ସେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଗିରିଡ଼ୀହ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଜଣାଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ।

ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ:

କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ । ଏହା ସହିତ ଘଙ୍ଘରୀ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ମହତୋଙ୍କ ସହାୟତାର ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ 3ଟି ଭାଷାରେ, ଯଥା, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା କଥା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତଲଣ୍ଡୀହ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଗାଚରଣ କୁମ୍ଭମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆସି ଝାଡଖଣ୍ଡର ସରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ । ଏଠାରେ ଯମୁନା ଭୂୟାଁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦିନ ମଜଦୁରି କରି ଚଳୁଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରାଉରକେଲାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍‌; 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ, NIA ଟିମର ତନାଘନା

ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା:

ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଜଣାଇଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ପରିବାରର ପତ୍ନୀ, ପୁଅ ଓ ଭାଇ ଆସି କପିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ଘରରୁ ଫେରିଲେ ।

