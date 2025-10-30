କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହଜିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, 9 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହଜିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିପାରିଛନ୍ତି ।
Published : October 30, 2025 at 7:27 PM IST
ରାଞ୍ଚି: 9 ମାସର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟରେ । ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଅପୂର୍ବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ । ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହଜିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାଡଖଣ୍ଡର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିପାରିଛନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ:
ପବିତ୍ର କୁମ୍ଭମେଳାରେ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ । ହେଲେ ସେଠାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ନ ଥିଲେ । ଏପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନା ଘରର ଠିକଣା କହିପାରୁଥିଲେ ନା କାହାର ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଥିଲା । ଏକ ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ । କୁମ୍ଭମେଳା ପରେ ସେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଗିରିଡ଼ୀହ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଜଣାଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ।
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ:
କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ । ଏହା ସହିତ ଘଙ୍ଘରୀ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ମହତୋଙ୍କ ସହାୟତାର ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ 3ଟି ଭାଷାରେ, ଯଥା, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା କଥା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତଲଣ୍ଡୀହ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଗାଚରଣ କୁମ୍ଭମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆସି ଝାଡଖଣ୍ଡର ସରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ । ଏଠାରେ ଯମୁନା ଭୂୟାଁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦିନ ମଜଦୁରି କରି ଚଳୁଥିଲେ ।
ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା:
ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଜଣାଇଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ପରିବାରର ପତ୍ନୀ, ପୁଅ ଓ ଭାଇ ଆସି କପିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ଘରରୁ ଫେରିଲେ ।