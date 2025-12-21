ETV Bharat / state

ରବିବାର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ହେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ

ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ରବିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Today Horoscope
ରବିବାର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 21, 2025 at 7:01 AM IST

ARIES
ମେଷ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।

TAURUS
ବୃଷ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆଜି, ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ । ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।

GEMINI
ମିଥୁନ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆଜି, ଦିନଟି ଆପଣ ଆରାମ, ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆପଣ ଅତିଥି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିବ ।

CANCER
କର୍କଟ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ ।

LEO
ସିଂହ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଣିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଖବର ପାଇବେ । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

VIRGO
କନ୍ୟା (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଦଲିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

LIBRA
ତୁଳା (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ହେବ ।

SCORPIO
ବିଛା (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆଜି, ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନୁତାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

SAGITTARIUS
ଧନୁ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।

CAPRICORN
ମକର (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ/ଝିଅ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ ।

AQUARIUS
କୁମ୍ଭ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।

PISCES
ମୀନ (ETV Bharat)

ମୀନ: ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବେ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।

