ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧ: ‘ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଭଳି କୁପ୍ରଥା ରହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ’
ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । 1998ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : August 14, 2026 at 12:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୈତିକତା ନୀତିରୁ ଡାହାଣୀ କହି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣା ଖସିଯାଏ, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ । 1998 ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଓ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ପୂରା ମାମଲା ?
ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରା ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଏନ.ବି ଅଞ୍ଜୋରିଆଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏପରି ସମାଜ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭାଇଚାରା, ସମାନତା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉ । ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ ପ୍ରଥାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏବେବି ସମାଜର କିଛି ଅଂଶରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ କହି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, କେବଳ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରତାଡିତ କରିବା, ମାରିବା ଓ ପିଟିବା, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
1998 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ମହିଳା ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ । ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଘୋଷାଡି ଆଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ତେବେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ତଳକୋର୍ଟ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟ ତଳ କୋର୍ଟର ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ 2022ରେ ବାଳକୁ ଓରାମ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ତଳକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ।