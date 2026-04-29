ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ବସ୍-ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା: 4 ମୃତ, 20 ଆହତ
ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 143 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
By PTI
Published : April 29, 2026 at 2:39 PM IST
ରାଉରକେଲା: ବସ୍-ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 143 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ।
କେଉଁଠି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ରାଉରକେଲାରୁ ଯାଜପୁରର ମଙ୍ଗଳପୁରକୁ ବସ୍ଟି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ଟ୍ରକ ଓ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହୋଇରହିଥିଲେ । ବସ୍କୁ କାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
କେମିତି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବସ୍ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲହୁଣିପଡା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।
ବସ୍ ଚୁରମାର:
ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ର ଆଗପଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା :
ସେହିପରି ଗତକାଲି ଟିଟିଲାଗଡରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ 3 ନାବାଳକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପାଣି ପାଉଚ୍ ସରି ଯିବାରୁ ଏକ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାବାଳିକ ଓ କିଛି ଯୁବକ ପାଖ ମାର୍ଲାଡ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ । ମାର୍ସଲାଡ ଗ୍ରାମ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ପିକଅପ ଭ୍ଯାନ ଏକ ମୋଟରସାଇକଲ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟିପଡ଼ିଥିଲା ।