ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ରଙ୍ଗୀନ୍ ତରଭୁଜ ପସରା... ଲାଭବାନ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେଣେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ

ନାଲି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାର ସାଜିଛି ମାଧ୍ୟମ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାରବାଟି ଠାରୁ କୁଆଖିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ । ଆଉ ରାଜପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭଳିକି ଭଳି ନାନା ରଙ୍ଗର ତରଭୁଜ । ନାଲି ଓ ହଳଦିଆ ଟହ ଟହ ତରଭୁଜ ଦେଖି ପାଦଚଲା ପଥିକ ଠାରୁ ନେଇ ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅଟକିଯାନ୍ତି । ବଜାରର ମୃଦୁପାନୀୟର ସ୍ବାଦ ଫିକା ପଡିଯାଏ, ଏହି ତରଭୁଜ ସାମ୍ନାରେ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ତରଭୁଜର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ବାଦ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଘଡିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପୁଣି ଚାଲିଯାନ୍ତି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ।

ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା:
ଦିନ ବେଳେ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ତଥା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ତରଭୁଜ ସାଜିଛି ମାଧ୍ୟମ । 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜରାସ୍ତା କଡରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତରଭୁଜ ଦୋକାନରେ ଜମୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ନାଲି, ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ଦେଖି ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଦୋକାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ମାତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏସବୁ ତରଭୁଜ ପ୍ରାୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ବୋଲି ଜଣେ ତରଭୁଜ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଭୁଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳନ୍ତା ବୋଲି ତରଭୁଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।

ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର:
ଦୋକାନୀ ମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲାରୁ ତରଭୁଜ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଜିତ ଲେଙ୍କା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତରଭୁଜ ବ୍ୟବାସାୟକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ ବହୁ ଲାଭ କମାଉଛନ୍ତି । ଖରା ଦିନରେ 4 ମାସ ତରଭୁଜର ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଲେଣି ବୋଲି ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ତରଭୁଜ ମିଳିଥାଏ । ହଳଦିଆ, ଧଳା, ନାଲି ରଙ୍ଗର ତରଭୁଜ ମିଳିଥାଏ । "ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଥାଉ । ଖରାଦିନେ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ବଜାରର ମୃଦୁପାନୀୟ ଅପେକ୍ଷା ତରଭୁଜ ଖାଇବା ବହୁତ ହିତକର । ମୁଁ ଏଠାରୁ ତରଭୁଜ କିଣି ଖାଇବା ସହିତ ଓ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ," ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ କହିଛନ୍ତି ।

ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ତରଭୁଜ:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଏ । ତରଭୁଜରେ 92% ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ଜଳୀୟଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ ଓ ମିନେରାଲ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । କେତେକ ସମୟରେ ତରଭୁଜର ଦାମ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ କମ୍ ଦାମରେ ତରଭୁଜ ମିଳନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରନ୍ତେ l ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ତରଭୁକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗେଇ ଦିଆଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ଏବଂ କମ୍ ଦରରେ ମିଳନ୍ତା ।

ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ:
ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଜିତ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଖରେ ଏକ ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ରହିଛି । ଯାହା ବାହାରୁ ଓ ଭିତରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଖୁବ୍ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ । ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ବାଦ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଭୁଜ ବେପାର ହୁଏ ।"

ପୂର୍ବରୁ କୁଆଖିଆ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ନିଜ ବିଲରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଏହି ରାଜପଥ କଡରେ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ତରଭୁଜର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତରଭୁଜ ମଗାଇ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି l ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା ତରଭୁଜ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମାତ୍ର ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ । ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ, ସାର, ଔଷଧର ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ସରକାର ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଆମକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତରଭୁଜ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବନି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

