ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ଖରା ! ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ଗଡୁନି ରିକ୍ସା, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ?
ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ ବେପାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖରା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଗଡିପାରୁନି ରିକ୍ସା, ପରିବାର ଚଳାଇବା ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 25, 2026 at 7:08 PM IST
କଟକ: ଗଡୁନି ରିକ୍ସା, ରାସ୍ତା କଡ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ମାଛିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉଡୁନାହାନ୍ତି...ଯେଉଁ ଦହିବରା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେଠି କାଁଭାଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଲା ବ୍ଯବସାୟୀ । ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେପାର ପୂରା ଠପ୍ ପଡିଛି । କିପରି ପରିବାର ଚଳିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଲା ବେପାରୀ ।
ଖରା ଦିନେ ବେପାର ଚିନ୍ତା:
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ହିଟ୍ୱେଭ । ଆକାଶରୁ ସତେ ଯେପରି ଖସୁଛି ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା । ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯାହାକି ଜନ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଉଛି । ସକାଳ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରିକ୍ସା ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଖରା ଦିନ ସତେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ।
ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଚିନ୍ତାରେ:
ପ୍ରବଳ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁ ରିକ୍ସା ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରିକ୍ସାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଉ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଗରମ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ରିକ୍ସାରେ ଯାଉ ନାହାଁନ୍ତି ।
ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବେପାର ହେଉଛି 100 କି 150...
ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଦୈନିକ ଏବେ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ ଶହ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି । ତାହା ପୁଣି ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ । ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ଅତି କମରେ 300 ରୁ 350 ଟଙ୍କା ରିକ୍ସାରୁ ବାହାରୁ ଥିଲା ଏବେ ପୂରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଧାଡି ଧାଡି ରହିଛି ରିକ୍ସା । ଦିନ ମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ ବି ରୋଜଗାର ହେଉ ନଥିବାରୁ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଯାଇଛି । କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ରିକ୍ସା ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ନାମକ ଜଣେ ରିକ୍ସା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖରାରେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ କେହି ଲୋକ ଆସୁ ନଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଯାହାକି ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସରକାର ଏହି ସମୟରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।’
ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟ ବି ପ୍ରଭାବିତ:
କେବଳ ରିକ୍ସା ଚାଳକ କାହିଁକି ବରଂ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବସି ଥିବା ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ । ବୁଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଏହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ଦିନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବିଜୟ ଲେଙ୍କା ନାମକ ଜଣେ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆଜିକୁ 45 ବର୍ଷ ହେବ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଖରା ଦିନେ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ପାଇଁ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ କମି ଯାଇଛି । ଖରାରେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁ ନଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏତେ ଖରା ହେଉଛି କି ଦିନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ପର ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ ମାନେ ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ଵରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ