ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍: ହାତ ପଙ୍ଖା ନେଇ ବଲାଙ୍ଗିର ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲା ବିଜେଡି
ପରିସ୍ଥିତି ନ ସୁଧୁରିଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : May 21, 2026 at 5:19 PM IST
ବଲାଙ୍ଗିର: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଘନ ଘନ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟରେ ଅତିଷ୍ଠ ଲୋକେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି । ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । ହାତ ପଙ୍ଖା ଧରି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ତତଲା କଢ଼େଇ ପାଲଟିଛି । ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ଗରମ ଝାଂଜି ପବନରେ ସିଝୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଏଠି ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେବା ସହ ଗରମ ଝାଂଜି ପବନରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା । ସେହିପରି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନାହିଁ । ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠି ସମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ଣ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼, ପଟଣାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ରହି ଆସୁଛି । ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍, ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ପୂରା ଦିନ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି । ଏହାଛଡା ପ୍ରତି ଦିନ ତିନିରୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ହେଉଛି । ସେହିପରି କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାର ଛିଣ୍ଡିବା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଦିନ ଦିନ ଲାଇନ୍ ଆସୁନାହିଁ । ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗରମରେ ସିଝୁଥିବା ବେଳେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବଲାଙ୍ଗିର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା । କର୍ମୀମାନେ ହାତ ପଙ୍ଖା ନେଇ ଅଭିନବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା । ଘେରାଉ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚୌକିକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ହାତରେ ପଙ୍ଖା କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ରୋଷ ଢାଳିଥିଲେ । ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ବନ୍ଦ ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟକର୍ମୀ ।
ବିଜେଡି ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର, ପ୍ରଭାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଧୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ସମାନ ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଛି । ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ । ଘରେ ରହି ଶାନ୍ତିରେ ଖରା ଓ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି । ଲୋକ ଗରମରେ ସିଝୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନା ଘରେ ନା ବାହାରେ, କେଉଁଠି ବି ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଇ ପାରୁନାହିଁ । ସହରାଞ୍ଚଳ ଠୁ ନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘେରାଉ କରିଛୁ । ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ରୋକିବାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ । ସମସ୍ୟାର ଆଗକୁ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ" ବୋଲି ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସେଠ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଆମେ କରୁ ନାହୁଁ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଫେଲ୍ ହେଉଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାର ଛିଣ୍ଡିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଆମ ଅଧିକାରୀ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଫେଲ୍ ନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର