ସାବଧାନ... ଫଳ ଓ ଲସି ସହ ବିଷ ଖାଉ ନାହାନ୍ତି ତ ! ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଦେଲେଣି ଚେତାବନୀ

ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳକୁ ଶୀଘ୍ର ପଚେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପନିପରିବାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଫର୍ମାଲିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

summer drinks and fruits not safe for health sayshealth expert
ଫଳ ଭାବି ବିଷ ଖାଉ ନାହାନ୍ତି ତ ! (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 2:06 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସିଲାଣି ଖରା । ସହର ସାରା ଛାଇ ଗଲାଣି ଲସି ଆଉ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ । ସବୁଠି ଭିଡ । ଖାଲି ଜୁସ ଆଉ ଲସି ଦୋକାନ ନୁହେଁ, ଫଳ ଦୋକାନରେ ବି ବେଶ ଭି଼ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ତରଭୁଜ, ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ବି ବଜାରକୁ ଆସିଗଲାଣି । ଠେଲାଗାଡି ଆଉ ଦୋକାନରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଏଇ ଫଳ ପସରା ଯେମିତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଫଳ ପସରାର ଆକର୍ଷଣରେ ଭାସି ଯାଇ ଗ୍ରାହକ ଯେ ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ବିଷ ଖାଉଛି ଏକଥା ସେ କାହିଁକି ବା ଜାଣିବ ? ଏଥି ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକମାନେ ବି ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସାରିଲେଣି । ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପାନୀୟ କିମ୍ବା ଫଳ ଖାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରତି ନିରାପଦ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେଣି । କାରଣ ଫଳ ପଚେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାନୀୟରେ ବାସୀ ଏବଂ ସମୟସୀମା ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପଟିଆ ଅଂଚଳର ଲସି ଦୋକନାରେ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ, ସତେଜ ଏବଂ ଭଲ ପାଚିଲା ଫଳ ଭାବି ଆମେମାନେ ବିଷ ଖାଇଉନାହାନ୍ତି ତ ! କାରଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳକୁ ଶୀଘ୍ର ପଚେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପନିପରିବାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଫର୍ମାଲିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଫଳ ନାଁରେ ବିଷ

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫଳର ଋତୁ । ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫଳ ବଜାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଭରପୁର ଫଳ ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ତରଭୁଜ, ସେଓ, ସପୁରି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁଛି । ଫଳପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ଋତୁକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ଫଳ ପଚେଇବା ସହିତ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେମିକାଲର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଫଳ ନାଁରେ ଯେ ବିଷ ଖାଉଛି ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ଯାହା ବି ହେଉ, ଫଳ ସହିତ ମିଶା ଯାଉଥିବା ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିଛି ।

ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଫଳ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ । ଏହି ଫଳ ବା ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶା ଯାଉଥିବା ଫର୍ମାଲିନ୍ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ।ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏହା ଅନେକ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏପରିକା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର କାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହାହ୍ୟତୀତ କିଡନୀ, ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ।'
କେମିତି ଫଳକୁ କରିବେ କେମିକାଲ ମୁକ୍ତ
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଫର୍ମାଲିନ୍ ଥିବା ଫଳକୁ ଲୁଣିଆ ପାଣିରେ ୧ ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ସ୍ତର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଫର୍ମାଲିନ୍ ଥିବା ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିନେଗାର ପାଣିରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ସାଦା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ।'

ଖାଲି ଫଳ କି ପନିପରିବାରେ ନୁହେଁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ମିଳୁଥିବା ଲସିରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ବିଷ ଆମେ ଖାଉଛୁ । ଲସିକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସୁଦୃଶ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ସହିତ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଥାନ୍ତି । ଲସିର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଲୋକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପଇସା ଦେଇ ଲସି କିଣି ପିଇଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହାଦ୍ବାରା ରୋଗ ହିଁ କିଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ତେଣୁ ଲସି ତଥା ଫଳ ଦୋକାନ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେଗୁଡିକ ଜବତ କରିବା ସହିତ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ରବିବାର 10ଟି ସାମ୍ପୁଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି

ଏପଟେ ଫୁଡ ସେପ୍ଟି ଅଫିସର ସତ୍ୟଜିତ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି । ରବିବାର ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ସାମ୍ପୁଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପଟିଆ ଅଂଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲସି ଦୋକନାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କେମିକାଲ ଓ ରଙ୍ଗ ନବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଡା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଫଳ ଗୋଦାମରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଗୁଡିକକୁ ପଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ । ବିଶେଷ କରି ରାଜମହଲ ଓ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କରାଯାଇଥାଏ । ସେଠାରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି । ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଧରା ପଡନ୍ତି ତେବେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ଦୋଷ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇନ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫୁଡ ସେପ୍ଟି ଅଫିସର ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

