ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଜାତା; କହିଲେ- 'ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ବଡ଼'
ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଇଛି, BJD ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକା ତଥା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 23, 2026 at 10:19 PM IST
SUJATA TARGET STATE BJP GOVT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖଣି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ବଡ଼ । MMDR ସଂଶୋଧିତ ବିଲକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସିକାରୁ ନେତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସୁଜାତା ରାଉତ ପାଣ୍ଡିଆନ ।
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୦୪ ମସିହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର OriSED ଆଇନ୍ ଆଣିଥିଲେ ।ଏହି ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବା । ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା । ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ୨୦୦୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ଓ BJPର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଏହି ଆଇନ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଓ ଖଣି ମାଲିକ ଗୋଷ୍ଠୀ । ସେମାନେ OriSED ଆଇନ୍ର ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତକୁ ଗଲେ ।ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ । BJD ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଦାଲତରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
BJD ସରକାର କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ?:
ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା । BJDର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିକାଶରେ ଲାଗିବା କଥା । ଏଥିରେ କେବଳ ଆଜିର ପିଢ଼ିର ହକ୍ ନାହିଁ । ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବି ହକ ରହିଛି । ଆମ ମା, ଆମ ମାଟି, ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ BJD ସରକାର ଅଦାଲତରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ।
୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ । BJPର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ OriSED ଆଇନ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିଲେ । ଶେଷରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ୯ ଜଣିଆ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚଙ୍କର ରାୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଲା । ଏହି ରାୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ରହିଛି । ତା' ସହିତ ଖଣି କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ପିଛଲା ବକେୟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ।
ରାଜ୍ୟ ବକେୟା ପଇସାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ହକଦାର ହେଲା । OriSED ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ରାଜ୍ୟର BJP ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ । ହଠାତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଆସିଲା । ଏହି ବିଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ BJPର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ନୀରବ ରହିଗଲେ । ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ BJPର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେହି ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ହେବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର BJP ସାଂସଦମାନେ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି BJP ସାଂସଦ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ବିଜେପିର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି - ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ DMF ଓ ମାଇନିଂ ରୋୟାଲଟି ଯଥେଷ୍ଟ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି BJPର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଯୁକ୍ତି ଦିନେ ଖଣି କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଦାଲତରେ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଖଣି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର BJPର ସାଂସଦ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ କାହା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ? ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ, ନା ଆଉ କାହା ସହିତ ?
ଓଡ଼ିଶାର Gen Z ଓ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ, ନା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ? ଏହି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ରଖିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍, ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆସିପାରି ନ ଥିଲା ? କାରଣ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲେ । BJDର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପକୁ BJDର ସାଂସଦମାନେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ବିଜେପିର ସାଂସଦମାନେ ଓ ନେତାମାନେ ରାଜଧର୍ମ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ।ନିଜ ମା ଓ ମାଟି ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ BJD ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଇଛି, BJD ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକା ତଥା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା; ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ, ସାମିଲ ହେବେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନେତା, କର୍ମୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବ ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର