ETV Bharat / state

ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଜାତା; କହିଲେ- 'ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ବଡ଼'

ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଇଛି, BJD ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକା ତଥା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Sujata lashes out at the 'double-engine' government; says, "For BJP MPs, the party matters more than the land."
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଜାତା; କହିଲେ- 'ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ବଡ଼' (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 10:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SUJATA TARGET STATE BJP GOVT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖଣି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ବଡ଼ । MMDR ସଂଶୋଧିତ ବିଲକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସିକାରୁ ନେତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସୁଜାତା ରାଉତ ପାଣ୍ଡିଆନ ।

ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଜାତା; କହିଲେ- 'ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ବଡ଼' (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୦୪ ମସିହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର OriSED ଆଇନ୍ ଆଣିଥିଲେ ।ଏହି ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବା । ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା । ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ୨୦୦୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ଓ BJPର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଏହି ଆଇନ୍‌କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଓ ଖଣି ମାଲିକ ଗୋଷ୍ଠୀ । ସେମାନେ OriSED ଆଇନ୍‌ର ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତକୁ ଗଲେ ।ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ । BJD ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଦାଲତରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।



BJD ସରକାର କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ?:

ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା । BJDର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିକାଶରେ ଲାଗିବା କଥା । ଏଥିରେ କେବଳ ଆଜିର ପିଢ଼ିର ହକ୍ ନାହିଁ । ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବି ହକ ରହିଛି । ଆମ ମା, ଆମ ମାଟି, ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ BJD ସରକାର ଅଦାଲତରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ।



୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ । BJPର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ OriSED ଆଇନ୍‌କୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିଲେ । ଶେଷରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ୯ ଜଣିଆ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚଙ୍କର ରାୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଲା । ଏହି ରାୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ରହିଛି । ତା' ସହିତ ଖଣି କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ପିଛଲା ବକେୟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ।



ରାଜ୍ୟ ବକେୟା ପଇସାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ହକଦାର ହେଲା । OriSED ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ରାଜ୍ୟର BJP ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ । ହଠାତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଆସିଲା । ଏହି ବିଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ BJPର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ନୀରବ ରହିଗଲେ । ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ BJPର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେହି ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ହେବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର BJP ସାଂସଦମାନେ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି BJP ସାଂସଦ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ।



ବିଜେପିର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି - ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ DMF ଓ ମାଇନିଂ ରୋୟାଲଟି ଯଥେଷ୍ଟ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି BJPର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଯୁକ୍ତି ଦିନେ ଖଣି କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଦାଲତରେ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଖଣି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର BJPର ସାଂସଦ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ କାହା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ? ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ, ନା ଆଉ କାହା ସହିତ ?


ଓଡ଼ିଶାର Gen Z ଓ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ, ନା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ? ଏହି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ରଖିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।



ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍, ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆସିପାରି ନ ଥିଲା ? କାରଣ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲେ । BJDର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପକୁ BJDର ସାଂସଦମାନେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ବିଜେପିର ସାଂସଦମାନେ ଓ ନେତାମାନେ ରାଜଧର୍ମ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ।ନିଜ ମା ଓ ମାଟି ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ BJD ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଇଛି, BJD ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକା ତଥା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା; ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ, ସାମିଲ ହେବେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନେତା, କର୍ମୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବ ବିଜେଡି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BJD TARGET DOUBLE ENGINE GOVERNMENT
SUJATA PANDIAN
ସୁଜାତା ରାଉତ ପାଣ୍ଡିଆନ
SUJATA TARGET BJP GOVT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.