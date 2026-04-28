ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଚାଲିଛି ଜେରା, ବାଘୁଆରୁ ଖୋଜାଚାଲିଛି ମାଉଜର
ବାଘୁଆ ଘାଇରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଉଜର ଫୋପାଡି ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 28, 2026 at 8:18 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପରେ ଅପରାଧି ମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥିବା ଏକ ମାଉଜରକୁ କୁଆଡେ ଅପରାଧ ପରେ ବାଘୁଆ ଘାଇରେ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ।
ବାଘୁଆରୁ ମାଉଜର ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରରୁ ତିନି ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପା଼ଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରିଛି ପୋଲିସ । ରିମାଣ୍ଡର ୩ୟ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭାବରେ ଘନ ଘନ ଜେରା କରିଛନ୍ତି । ଅପହରଣ ଠାରୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମୃତଦେହ ଫୋପାଡି ଦିଆଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏପରିକି ଏହି ଅପରାଧରେ ଏକାଧିକ ମାଉଜର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧ ପରେ ବାଘୁଆର ଜଳରାଶିରେ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଇଥିବା ମାଉଜରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କିପରି ସୁଧିର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ କିପରି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଳକ କରଚୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ରାମପାଦ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହାପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ , ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କେଉଁ ଗାଡି ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଆଶିଷ ଓ ନାରାୟଣ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଦୁହେଁ କିପରି ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକକୁ ବାଘୁଆ ଘାଇରେ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ ସମୟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ସେହି ମାଉଜରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଦିନର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବର୍ବରତାରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତାହାର ଭିଡିଓ ପଠାଇବା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏଭଳି ଅପହରଣ ଘଟଣା ଏବଂ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଯେପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ତାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରକୃତ ନାକାବନ୍ଦୀ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଏଭଳି ମାମଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେଭଳି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଆଇନଜୀବୀ କୁନାଲ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଅପହରଣ ପରେ ପୋଲିସକୁ କେହି ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେଇନଥିବାରୁ ବିଳମ୍ୱରେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହେଲା ଏବଂ ଗତାନୁଗତିକ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ହେଉ ବା ମାତ୍ରାଧିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଯୋଗୁଁ ଅପହୃତ ସୁଧିରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅପରାଧି ମାନେ ହ୍ବାଟସ୍ ଆପ୍ କଲରେ କଥା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ତାହାକୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅପରାଧି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୋଲିସ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ହେଉ ବା ଭୟ କାରଣରୁ ଆଉ ଆସିପାରିନଥିବା ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡୁଥିବା କହିଛନ୍ତି’’ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର