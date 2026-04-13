ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସୁଧାକର ରାଓ

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର କମିଶନର ଭାବେ ଡି. ସୁଧାକର ରାଓ ଆଜି (ସୋମବାର) ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 7:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର କମିଶନର ଭାବେ ଡି. ସୁଧାକର ରାଓ ଆଜି (ସୋମବାର) ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆୟକର ଭବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସୁଧାକର ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳର ଆୟକର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ବୋଲି ସୁଧାକର ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁଧାକର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଆୟକରଦାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥୁବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି । ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯେଭଳି ଅଧିକ ଆୟକର ଆଦାୟ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଆୟକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗ ଆଶା ରହିଛି ବୋଲି ସୁଧାକର କହିଛନ୍ତି ।

୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ବ ସେବା (IRS) ଅଧିକାରୀ ସୁଧାକରଙ୍କ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲଙ୍ଗାନା, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଡୁଚେରି, କେରଳ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ସୁଧାକର ତେଲଙ୍ଗାନାର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU)ରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମ୍.ଫିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ପେଶାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ସେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଓ ଗଲ୍ଫ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସୁଧାକରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡି. ପଦ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର ତିରୁଭୁରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ । ସୁଧାକରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାନ (IIM)ରୁ ଏମବିଏ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୨୫-୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମୋଟ୍ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଆୟକରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଟିକସ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଆୟକର ଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି । ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟକର ଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

INCOME TAX DEPARTMENT
AAYAKAR BHAWAN BHUBANESWAR
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER
ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର କମିଶନର
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER IT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.