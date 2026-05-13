ବଢିବ କି ଖାଇବା ତେଲ ଦର ? କଟକ ତେଲ ଗୋଦାମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଖାଇବା ତେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ କଟକ ତେଲ ଗୋଦାମରେ ଭିଡ଼ ବଢିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 13, 2026 at 12:06 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ କି ଖାଇବା ତେଲ ସଙ୍କଟ ! ବଢିଯିବ କି ଖାଇବା ତେଲ ଦର ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଇବା ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିବେଦନ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଖାଉଟି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରି ଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ମାଲଗୋଦାମରେ ଥିବା ତେଲ ଗୋଦାମରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଆଗକୁ ଦର ବଢିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଖାଇବା ତେଲ ଷ୍ଟକ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ।
ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଖାଇବା ତେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ତେଲ ଗୋଦାମରେ ଭିଡ଼ ବଢିଛି । "ବଜାରରେ ତେଲ ମହଜୁତ ରହିଛି । ଏପରିକି ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଖସୁଛି," ବୋଲି ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଛାଟୋଇ କହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଧିକ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ:
ଶୁଭ ନାରାୟଣ ସ୍ବାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ରବିବାର ଠାରୁ, ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ମାନେ ଖାଇବା ତେଲ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିଣୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଖାଉଟି ପୂର୍ବରୁ ମାସକୁ 5 ରୁ 7 ଲିଟର କିଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ 10 ରୁ 12 ଲିଟର ଆଉ କେହି କେହି 15 ଲିଟର ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି । ଖାଉଟି ମାନେ ଆଗକୁ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କିଣୁଛନ୍ତି ।" ଖାଉଟିଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ମାଲଗୋଦାମରୁ ଅଧିକ ପେଟି ତେଲ କିଣୁଥିବା ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:
କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଏନେଇ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବଜାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ତେଲ ମହଜୁତ ଅଛି । ଗୋଦାମରେ ଯେତିକି ତେଲ ମହଜୁତ ଅଛି ତାହା ଅତି କମ୍ରେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ । ସେହିପରି ଖରାଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ତେଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
କମୁଛି ତେଲ ଦର:
ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ତେଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 7 ଟଙ୍କା କମିଛି । କୌଣସି ଖାଉଟି ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ତେଲ ମହଜୁଦ ନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଛାଟୋଇ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାତୀ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ