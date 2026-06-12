ଋଷରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ ସୁଦର୍ଶନ: ଜିତିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କପ୍ ୨୦୨୬
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଉପରେ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କଳାକୃତି । ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 12, 2026 at 10:03 PM IST
SUDARSAN AWARD IN RUSSIA, ପୁରୀ: ଋଷରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଜିତିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କପ୍ ୨୦୨୬ । ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ଋଷର କାଲିନିନଗ୍ରାଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଋଷିଆ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କପ୍ ୨୦୨୬’ (Russia Grand Sand Master Cup 2026) ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଉପରେ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କଳାକୃତି ।
ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହୋତ୍ସବରେ ସୁଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ‘ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ’ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବାଲୁକା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ଏହି ଜନସଚେତନତାଧର୍ମୀ କଳାକୃତି ପାଇଁ ଉତ୍ସବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରୀ କମିଟି ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ।
ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲେନା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରୋଭନା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କପ୍ ଏବଂ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ୧୨ ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।
ଧରିତ୍ରୀର ଦୁଇଟି ରୂପକୁ ନେଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବାଲୁକା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟଟିର ଉଚ୍ଚତା ୩ ମିଟର ଥିଲା । ଏଥିରେ ପୃଥିବୀର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଓ ବିପରୀତ ରୂପକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଶୁଖିଲା ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଶାବାଦୀ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ।
ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷଣ, ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗମନ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋଧ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଛର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଏହି ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଜୁରୀ କମିଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ, ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Watch: ବାଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରଥକାଠ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ