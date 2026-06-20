ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
୬ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 20, 2026 at 8:37 PM IST
Sudarshan wishes to President, ପୁରୀ: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ" ଏବଂ "ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀ" ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ୬ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଓ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ସେବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ଯିଏ କି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି । ସେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ସହିତ ଦେଶକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ସୁଖ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଋଷରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ ସୁଦର୍ଶନ: ଜିତିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କପ୍ ୨୦୨୬
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Watch: ବାଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରଥକାଠ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ