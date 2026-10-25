ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଏହି ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 25, 2026 at 11:51 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ବାଲୁକା କଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାକୃତିରେ “WELCOME TO ODISHA, HON’BLE PM SHRI NARENDRA MODI JI” (ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ) ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଏହି ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ସହିତ ଆରବିଆଇ (RBI) ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ସୃଜନଶୀଳ କଳାକୃତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତିର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ଇନଫୋ ଭ୍ୟାଲି-୨ ଠାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ।
ଏହି କଳାକୃତି ବିଷୟରେ କହି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସଦାସର୍ବଦା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁ। ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉ।”
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା, ସୁରକ୍ଷାରେ ୫୭ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ