ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମହାଦେବଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା
ଏହି ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 3, 2026 at 9:10 AM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ "ହର ହର ମହାଦେବ"ର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ (ମହାଦେବ)ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହା ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣର ପ୍ରତୀକ।
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ 8 ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା
ଏଥିରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଦୁଇଜଣ କାଉଡ଼ିଆ କାନ୍ଧରେ ଭାର (ପବିତ୍ର ଜଳ) ବୋହି ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି କଳାକୃତିରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଡମ୍ବରୁ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ନାଗ ସାପ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ବାଲୁକା କଳା ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି, କରୁଣା ଓ ଆଶାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଶକ୍ତି, କରୁଣା ଓ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଡ଼କୁ ବାଟ ଦେଖାଉ। ଏହି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ, ଆଶା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।"
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୬୫ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମହୋତ୍ସବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ନିଜର ଅସାଧାରଣ କଳା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାଲୁକା କଳାକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ