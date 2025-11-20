ETV Bharat / state

ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିର୍ବାଚନ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସୁଚିସ୍ମିତା

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାଶଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ।

Dharmasala Block Chairman Suchismita Das
ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଲେ ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 8:48 PM IST

ଯାଜପୁର: ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତି । ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସୁଚିସ୍ମିତା । ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାଶଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଲେ ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ (ETV Bharat Odisha)

ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ:

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ହିଁ ନାମାଙ୍କନ, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ଭୋଟ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିସଭ୍ୟା ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନକରିବାରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଚିସ୍ମିତା । ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ ଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ ।

ଏକତରଫା ବାଜି ମାରିଲେ ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ:

ସୁଚିସ୍ମିତା ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଏକ ମାତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ୪୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ୨୩ ଜଣ ସମିତିସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା । ତେବେ ନିକଟରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୩୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ବିଜେପି ଦଖଲ କରିଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନାସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡିଥିଲା।

ଏପରି କହିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର:

ଏନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ନାମାଙ୍କନ, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ଭୋଟ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଆନୁସାରେ କେବଳ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିସଭ୍ୟା ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

