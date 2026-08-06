ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-4ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ
ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା । ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 6, 2026 at 10:37 PM IST
Agni IV test fired, ବାଲେଶ୍ୱର : ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ବିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-4'କୁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ମିସାଇଲର ସମସ୍ତ ଅପରେସନାଲ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସଫଳତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ୪,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଏହି ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ (Medium Range Ballistic Missile- MRBM) ଭାରତର ସାମରିକ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଗତିପଥ, ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଭେଦ କରିବାର ନିଖୁଣ କ୍ଷମତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଡାର ଓ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ (DRDO) ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି ।
India successfully test-fired the Medium Range Ballistic Missile (MRBM) Agni-4 from the Integrated Test Range, Chandipur, Odisha on August 06, 2026. The launch, conducted under the aegis of the Strategic Forces Command, successfully validated all operational and technical…— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) August 6, 2026
ଅଗ୍ନି- 4 ହେଉଛି ଏକ କଠିନ ଇନ୍ଧନ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଏକ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର । ଯାହା ୪,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନି-3 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ଦେଶର ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ।
ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ମଧ୍ୟମରୁ ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ-ପରିସର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା । ଅଗ୍ନି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ଏହି ପରମାଣୁ-ସକ୍ଷମ, କଠିନ-ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଭାରତର ଭୂମି-ଭିତ୍ତିକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MIRV ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଉନ୍ନତ 'ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର'ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର