ETV Bharat / state

ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-4ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା । ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Successful test firing of medium-range ballistic missile Agni-IV
ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-୪ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ (file photo)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 10:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Agni IV test fired, ବାଲେଶ୍ୱର : ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ବିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-4'କୁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା ।



​ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ମିସାଇଲର ସମସ୍ତ ଅପରେସନାଲ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସଫଳତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ୪,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଏହି ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ (Medium Range Ballistic Missile- MRBM) ଭାରତର ସାମରିକ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ​ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଗତିପଥ, ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଭେଦ କରିବାର ନିଖୁଣ କ୍ଷମତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଡାର ଓ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ (DRDO) ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି ।

ଅଗ୍ନି- 4 ହେଉଛି ଏକ କଠିନ ଇନ୍ଧନ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଏକ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର । ଯାହା ୪,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନି-3 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ଦେଶର ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ।

ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ମଧ୍ୟମରୁ ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ-ପରିସର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା । ଅଗ୍ନି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ଏହି ପରମାଣୁ-ସକ୍ଷମ, କଠିନ-ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଭାରତର ଭୂମି-ଭିତ୍ତିକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MIRV ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଉନ୍ନତ 'ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର'ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

DRDO
ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର
AGNI MISSILE
MEDIUM RANGE BALLISTIC MISSILE
AGNI IV TEST FIRED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.