ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ; ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା
କେନ୍ଦୁଝରର ସଫଳ ମହିଳା ଚାଷୀ ଶକୁନ୍ତଳା । ବାର୍ଷିକ ଆୟ 80 ହଜାରରୁ 1 ଲକ୍ଷ । ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : March 29, 2026 at 10:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/କେନ୍ଦୁଝର: ଜମିରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା । ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଲି ଜଣେ ମହିଳା ହାତରେ ପାୱାର୍ ଟିଲର ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ । କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର । ବର୍ଷିକ 80 ହଜାରରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ । ଏପରି ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗଜାପଥର ଗାଁର ଶକୁନ୍ତଳା ମହାନ୍ତ ।
ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ପାୱାର ଟିଲର ଧରି ଚାଷ ଜମିକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି । ଭଳିକି ଭଳି ଫସଲ, ମୃତ୍ତିକା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଜଳସେଚନ କୌଶଳ ଭଳି ଉନ୍ନତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏକ ଛୋଟ ଜମିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସେ ଏବେ 100 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । 'ନାରୀ' ଆଉ ଅବଳା କି ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ । ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ନାରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଯାଏଁ, ସବୁଠି ଆଜିର ନାରୀ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ।
କିଏ ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ?
ଶକୁନ୍ତଳା ମହାନ୍ତ । ବୟସ କହିଲେ ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ । ଘର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଜାପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ । ପରିବାର କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱାମୀ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଓ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଶକୁନ୍ତଳା ଋତୁ ଭିତ୍ତିକ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ।
କେଉଁ ୠତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ?
ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ 12 ଏକର ଜମିରେ ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ବୋଇତାଳୁ ଭଳି ଅନେକ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ସେ । ସେହିପରି ଶୀତ ଦିନରେ ଫୁଲ କୋବି, ବନ୍ଧା କୋବି, ଗ୍ରୀନ ମଟର ଭଳି ଅନେକ ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି । ଖରା ଦିନରେ ଭେଣ୍ଡି, କଲରା ଏବଂ ତରଭୁଜ ଭଳି ଅନେକ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ।
କିଭଳି ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟବସାୟ ?
ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ଚାଷ ଜମି ଦେଖି ପାଖାପାଖି ୧୫-୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ, ପାଖାପାଖି 80 ହଜାରରୁ- 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ଯଦି ଅଧିକ ଜମିରେ କରାଯିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କଲେ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ । ଘର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଏହି ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଶକୁନ୍ତଳା:
କେନ୍ଦୁଝରର ଗଜାପଥର ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 110 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ବିବାହ ପରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ କିଭଳି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା । ତେବେ ସମସ୍ତ ପନିପରିବାକୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରଦ୍ୟୁଷା ନାମକ ଏକ ଗ୍ରୁପକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ । ଏହି ଗ୍ରୁପ ଘର ପାଖରକୁ ଆସି ଭଲ ଦାମରେ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏପରି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଏହି ସବୁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ।
ଏନେଇ ଶକୁନ୍ତଳା ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ 2021 ମସିହାରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବାରିରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ କୋବି ଓ ବନ୍ଧା କୋବି ଚାଷ କରିଥିଲି । ପୂର୍ବରୁ 5 ଏକର ଜମିରେ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ୪-୫ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷ କରୁଥିଲି । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ରହିଥିଲୁ । ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା । ଏହି ଚାଷ କରି ଆମେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛୁ । ଯଦି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଚାଷ କରିବେ, ତେବେ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ପଡିବ ନାହିଁ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ଏବେ ଆମେ 80-1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷକୁ ୪-୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। "
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ନିଜେ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି । କିଭଳି ପନିପରିବା ଲାଭ ହେବ, ସେନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି । ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ସେନେଇ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବରଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟ: ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସଫଳ ଗାଥା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାତ୍ର ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ କଥା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/କେନ୍ଦୁଝର