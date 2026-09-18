ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଫଳତା: ବିକଶିତ ସମନ୍ୱିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଯୁବକ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ୨୦ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ନିଜର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକଶିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସର୍କିଟ୍ (IC) ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି । ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 18, 2026 at 11:38 PM IST
NIT ROURKELA Semicon India 2026, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିକଶିତ ସମନ୍ୱିତ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମର ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି । ସାରା ଦେଶରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ୨୦ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ନିଜର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକଶିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସର୍କିଟ୍ (IC) ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୁଖରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଗବେଷକ । ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...
ବିକଶିତ ସମନ୍ୱିତ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି । ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର PhD କରୁଥିବା ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଏହି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଗାଇଡ୍ ଟିମ୍ ଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗବେଷଣାକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା । ଯାହା ପ୍ରତେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯଶୋଭୂମି ଠାରେ ଚଳିତମାସ ୧୭ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା SEMICON India 2026 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷମତାକୁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଯାହାକି ସେଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଜାତୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ୨୦ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗବେଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୁଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗବେଷଣା କରି ଆସୁଥିବା ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ନିଜ ଗବେଷଣା ଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକଶିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସର୍କିଟ୍ (IC) ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଏହି ଯୁବ ଗବେଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଆୟଶକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକଶିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସର୍କିଟ୍ (IC) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ବିକଶିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସର୍କିଟ୍ (IC) ହେଉଛି, ASCON AEAD Security Chip (C2S0091) । ଯାହାକୁ ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ତଥା ଏନ୍ଆଇଟି ପ୍ରଫେସର ଆୟଶକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ହାଲୁକା କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଚିପ୍ଟି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ (IoT) ଏବଂ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥ୍ୟ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓ ପ୍ରମାଣିକରଣ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଚିପ୍ଟି Meity- Chip-to-Startup (C2S) Programme ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସେଣ୍ଟର-ଟୁ-ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ (C2S) ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଆୟଶ କାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଚିପ୍ଟି Semiconductor Complex Limited (SCL) ମୋହାଲି ଠାରେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟେଡ୍ ସିଲିକନ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ତଥା ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (ECE) ବିଭାଗରେ PhD କରୁଥିବା ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଛାତ୍ର ଡିଜାଇନର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ଗତକାଲି ଉକ୍ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏସିଆନ୍ ଫେବ୍ରିକେସନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଡାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉଲକେଲାର ଛାତ୍ର ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଭାବେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ ।
ସେପଟେ ଯୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ତଥା ଏନ୍ଆଇଟି ର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଆୟଶକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହିବା କଥା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି IC ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ଏପରିକି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ IC ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ । ଆମ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ NIT ରାଉରକେଲାରେ ଗତ ୧୯୯୯ ମସିହାରୁ IC ବିଷୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଦେଶରେ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଷ୍ଟାଟପ୍ କୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି IC କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଯାହହାକି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସିଟୁଲେସ୍ ଚିପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଟପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହି IC କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ସୁଯୋଗଗ ମିଳିଥିଲା ଅନ୍ୟ ୨୦ ଜଣ ଡିଜାଇନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉଲକେଲାର ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକୀ ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଚଳିତବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏକି ଏହି IC ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ତିନିଟି IC ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା IC ଗୁଡ଼ିକ ଶତ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର ସଫଳ ପ୍ରୟାଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଆୟଶକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ।
ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମର ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସମ୍ପର୍କୀତ କ୍ରିୟାକଳାପ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିଛି । ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେମିକଣ୍ଡଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିପ୍ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଚାଲିଛି । ଦକ୍ଷ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବୃତ୍ତିଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିପ୍ ବିକାଶକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଚିପ୍କୁ ସମାଜ ଓ ଜାତୀୟ ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ କର୍ମଶାଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ୍ଷମତା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପରିବେଶର ବିକାଶରେ ଅବଦାନ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ୨୩,୬୦୦ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୬୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବଦଳିବ ଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର