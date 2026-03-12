ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସଫଳତା: ଦୁଇ ପୃଥକ୍ ଘଟଣାରେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 4 ଗିରଫ
ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 341 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି l
Published : March 12, 2026 at 9:49 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୋଇନ୍ଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ (EIB) ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ସେଠ ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 341 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି l
ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ସେଠ ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତିନିଟି ଟିମ୍ ନୂଆଗାଁ, ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ଗୁମଲୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛକି ରହିଥିଲେ l ସେଠାରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ଏକ କାର୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ 195 କେଜି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା l
ଅନ୍ୟପଟେ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ (EIB) ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଇଁଠାପାଲି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଛକରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଗାଡି ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ 146 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା l
ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ପରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ସେଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ l ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପନିପରିବା କ୍ୟାରେଟ୍ ତଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l"
ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂ, ମୃତୁଞ୍ଜୟ ଯାଦବ, ସତୀଶ ଗୁପ୍ତା l ସେହିପରି ଗୁଇନ୍ଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯଗେଶ୍ୱର ଯାଦବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିିବାର କୌଶଳ ଆପଣାଉଥିବା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ୍ ସମେତ 7 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅପରେସନ ପ୍ରହାର; କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର